MCS Club Te Paga celebra cinco años de bienestar

Conoce el impacto del programa en la salud completa de Puerto Rico

22 de diciembre de 2025 - 1:35 PM

Por MCS
El impacto del Club Te Paga se refleja en cada historia de transformación, en personas que encontraron compañía, motivación y nuevas oportunidades para cuidar su salud. (Suministrada)

En un mundo donde el bienestar integral se ha convertido en una prioridad, MCS celebra el quinto aniversario de su programa MCS Club Te Paga, reafirmando su compromiso de transformar vidas en toda la isla. Lo que comenzó en 2020 como una respuesta solidaria ante la incertidumbre de la pandemia, hoy es una red vibrante que conecta a más de 40,000 personas en torno a la salud física, emocional, social y mental.

Este proyecto, que nació como una comunidad virtual, evolucionó hasta convertirse en un programa integral que ofrece experiencias únicas: desde clases de yoga, taichí y zumba hasta talleres de arte, cocina, tecnología y bienestar. A esto se suman actividades recreativas, charlas educativas y eventos que fomentan la conexión social. Incluso su comunidad virtual en Facebook, con más de 17,000 seguidores activos, amplía el alcance del programa más allá de los espacios físicos.

El programa se extiende por toda la isla con actividades en centros de servicio y centros comerciales.
El programa se extiende por toda la isla con actividades en centros de servicio y centros comerciales. (WilfredoGarcia)

El impacto del Club Te Paga se refleja en cada historia de transformación, en personas que encontraron compañía, motivación y nuevas oportunidades para cuidar su salud. Lo que antes era solo una iniciativa, hoy es un movimiento que promueve hábitos sostenibles y fortalece el sentido de pertenencia. Cada actividad es una invitación a descubrir que el bienestar no es un lujo, sino un derecho.

Actualmente, el programa se extiende por toda la isla con actividades presenciales en centros de servicio y centros comerciales, además de la Ruta MCS Club Te Paga, que lleva experiencias a diferentes municipios e incluye iniciativas inclusivas para la comunidad sorda y colaboraciones con entidades comunitarias y con MCS Foundation; todo con una convicción clara: la salud completa debe ser accesible para todos.

Este año, el Club lanzó nuevas propuestas como el reto culinario MCS Wellness Nutrition, diseñado para promover una alimentación balanceada sin perder la esencia de la cocina puertorriqueña. Innovación y tradición se unen para inspirar cambios reales en la vida diaria.

El camino hacia una vida saludable se recorre acompañado.
El camino hacia una vida saludable se recorre acompañado. (Suministrada)

Cinco años después, el mensaje sigue siendo el mismo: el camino hacia una vida saludable se recorre acompañado. MCS continúa innovando, escuchando a sus participantes y creando experiencias que fortalecen la calidad de vida en Puerto Rico. Porque en MCS, la salud no es solo un objetivo; es una experiencia compartida.

Para conocer más sobre el programa y unirse a esta comunidad, visita nuestra página web www.mcsclubtepaga.com, únete al grupo de Facebook “MCS Club Te Paga” o llama al 1-877-501-5395 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., para conocer las localidades y las fechas de las actividades. En MCS te queremos siempre con Salud Completa.

