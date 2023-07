Si sientes que bajar de peso es una abrumadora batalla, no estás solo: según estadísticas del Behavioral Risk Factor Surveillance System del 2021, en Puerto Rico, más de un tercio de las personas mayores de 18 años (35.8 %) se clasificaban como obesas, mientras que 35.9 % se encontraban en sobrepeso. Y si ya pasaste el umbral de los 40 años y te has esforzado por perder peso sin éxito o has experimentado el frustrante ciclo de perderlo y luego recuperarlo, existe una explicación.

La verdad sobre el metabolismo después de los 40 años

Al igual que un dispositivo electrónico, tu cuerpo necesita energía para funcionar. Esa energía proviene de la comida. Cuando comes, tu cuerpo rompe los alimentos en moléculas más pequeñas que puede usar como energía. Este proceso se llama metabolismo.

Muchas personas creen que tienen problemas para perder peso porque tienen el “metabolismo más lento”. Sin embargo, un metaanálisis publicado en la revista arbitrada Science, en 2021, ha desmentido el mito de que el metabolismo disminuye marcadamente después de los 40 años. En realidad, este cambio metabólico ocurre cerca de los 60 años.

Los autores del metaanálisis encontraron que el gasto de energía diario se mantuvo estable en la edad adulta (20 a 60 años). Fue solo después de los 60 años que el gasto de energía comenzó a disminuir marcadamente.

PUBLICIDAD

No obstante, lo que sí ocurre es la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, que se relaciona con el proceso natural de envejecimiento, lo que puede dificultar el proceso de pérdida de peso. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos producen menos hormonas que ayudan a desarrollar y mantener la masa muscular.

“La pérdida de masa muscular es un factor crítico que debemos abordar”, dijo Jonathan Repollet, entrenador personal certificado y Chief Trainer en The Fitness Monastery, un gimnasio boutique enfocado en mujeres, que cuenta con una plataforma de entrenamientos online para todos los géneros basados en ciencia y medición de resultados.

El músculo quema más calorías que la grasa, por lo que, a menos que estés haciendo entrenamiento con pesas para mantener los músculos, tu cuerpo necesitará menos calorías diariamente. Eso hace probable que aumentes de peso, si consumes la misma cantidad de calorías que cuando eras más joven.

La masa muscular es crucial, ya que nos proporciona fuerza para realizar las actividades del diario vivir y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, además de mantener los huesos saludables, de acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud.

El manejo de peso es multifactorial

Si tu meta es llegar a un peso saludable, es crucial examinar los factores que influyen en el proceso de perder peso:

Tus hábitos alimentarios, las porciones, y cómo cocinas tus alimentos

La cantidad de ejercicio y el tipo de rutina

El manejo del estrés

Tu higiene del sueño

Tu historial médico y los medicamentos que utilizas

Tu genética

Las hormonas (primordialmente en las mujeres)

Al analizar todos estos aspectos de manera integral, de la mano de un nutricionista dietista y un entrenador físico, podrás obtener un plan individualizado para alcanzar un peso saludable.

La alimentación, el enfoque correcto

Cuando se trata de perder peso, es fundamental comprender que no se trata tanto de cómo se entrena, sino de qué se come.

PUBLICIDAD

Para esto, debes recordar las variables mencionadas anteriormente y trabajar de la mano con un nutricionista dietista un ajuste en tu alimentación destinado a lograr una dieta balanceada, según la publicación Harvard Health. Con esta, se favorecen los alimentos naturales y sin procesar, en lugar de las comidas empacadas.

Se trata de una alimentación balanceada, que proporciona a tu cuerpo todos los nutrientes y minerales que necesita para funcionar mejor. Se enfoca en vegetales y frutas, pero se asegura de ser alta en proteína. De igual modo, busca bajar el consumo de sal y azúcares añadidos, y opta por las grasas saludables.

Una vez establecido tu plan de alimentación, es necesario crear un déficit calórico (ingerir menos calorías de las que sueles consumir) para lograr la pérdida de peso de manera gradual. Normalmente, se recomienda reducir la ingesta de 300 a 500 calorías diariamente, pero cada plan es individualizado.

Si realmente quieres perder peso, debes hablar con un nutricionista dietista que pueda calcular con exactitud el déficit calórico. Pero, si quisieras tener un estimado de cómo se vería una pérdida de peso sostenible, puedes utilizar una calculadora de gasto energético diario total (total daily energy expenditure, TDEE por sus siglas en inglés), una herramienta que estima cuántas calorías quemas diariamente. La mayoría pide información como tu edad, altura, peso y nivel de actividad física. Basado en el número final, se puede determinar un déficit calórico para la pérdida de peso de manera segura y sostenible.

¿Cardio o pesas?

Para las personas que quieren perder peso y construir masa muscular, la rutina recomendada es ejercicios de resistencia de cuerpo completo.

PUBLICIDAD

“Recomendamos un enfoque integral de entrenamiento físico, similar al que una persona de 20 años debería realizar. Se enfoca en ejercicios de resistencia de cuerpo completo, adaptados a cada persona, incluso si nunca han practicado ejercicio antes”, explicó Repollet. “Comenzamos con un nivel mínimo y luego progresamos gradualmente, desafiando al cuerpo a través de incrementos en sets y en resistencia (peso levantado)”.

Por otro lado, el “cardio” se puede combinar de una manera más eficiente en el proceso de pérdida de peso después de los 40 años.

“Alentamos a las personas a aumentar su conteo de pasos diarios. Generalmente, realizamos alrededor de 3,000 pasos al día. Por lo tanto, establecemos un objetivo de 8,000 pasos, con la meta de alcanzar los 10,000 pasos diarios o más”, añadió Álvarez.

Es un proceso a largo plazo

La pérdida de peso de manera saludable es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Se recomienda un ritmo de pérdida de alrededor de 1 % de tu peso corporal actual por semana para evitar la pérdida excesiva de masa muscular, mencionó Repollet.

Para visualizar este camino, Álvarez utilizó como ejemplo una mujer que actualmente pesa 180 libras, mide 5′4″, y desea bajar de peso, pero ganar masa muscular.

“En este caso hipotético, su índice de masa corporal (IMC) es de 30, que indica que está clasificada como obesa. Para llegar a un IMC saludable de 24, debe perder 40 libras. Es importante hacerlo de manera saludable, perdiendo 1.8 libras por semana”, detalló.

Este proceso de pérdida de peso puede tomar casi dos años, si se sigue una estructura de alimentación balanceada, una rutina de ejercicios de resistencia que sea optimizada gradualmente, y se duerme adecuadamente, sostuvo el entrenador personal y Chief Executive en The Fitness Monastery.

PUBLICIDAD

“Recomendamos un compromiso de al menos un año, durante el cual aprenderás a entrenar y hacerlo parte de tu estilo de vida”, subrayó Álvarez.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.