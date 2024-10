Norwill Fragoso: “Yo tomé la decisión de ser feliz”

“Yo creo que nosotros somos parte de cómo nos sentimos. Eso nos ayuda a poder rendir tanto física como mentalmente. Entonces, debemos comprender la importancia de conocer el cuerpo; conocernos; saber cómo nos sentimos para poder rendir óptimamente en todas las actividades que se nos presenten. Yo estoy muy consciente de mi cuerpo; cuando mi cuerpo me habla, yo lo escucho”, describe la también maestra de teatro.

“La salud y el bienestar van de la mano con los chequeos rutinarios. Yo he compartido, en más de una ocasión, que padezco de hipotiroidismo. Esa condición a mí me la diagnosticaron en el 2018 y, porque conozco mi cuerpo, me acerqué a la doctora y le dije: ‘yo creo que tengo [una enfermedad de] tiroides’ porque conocía los síntomas. Ese es uno de los asuntos de salud con el que tengo que aprender a vivir toda mi vida”, reconoció la artista, quien es parte del elenco del programa “Raymond y sus Amigos”, que transmite Telemundo.