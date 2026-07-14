Pauwii inaugura su segunda tienda

La marca puertorriqueña de trajes de baño femeninos Pauwii anunció la apertura oficial de su segunda tienda en Puerto Rico, reafirmando su crecimiento y compromiso con las mujeres puertorriqueñas. La nueva tienda, ubicada en la marginal de la Carretera #2, frente a Advance Auto Parts en Ponce, representa un paso importante dentro del plan de expansión de la empresa y fortalece su presencia en el mercado local.

Con esta apertura, Pauwii acerca su propuesta a las mujeres del sur de Puerto Rico, ofreciendo un espacio donde podrán encontrar las más recientes colecciones de Pauwii, la marca especializada en trajes de baño femeninos, junto con Buye, su línea de ropa de playa diseñada para complementar el estilo de vida de la mujer moderna dentro y fuera de la playa.

La CEO, a la derecha, elogia al equipo de mujeres talentosas que trabajan con pasión para seguir haciendo crecer a Pauwii. (Suministrada)

Desde que Leronis González asumió la dirección ejecutiva de Pauwii, la marca ha experimentado una importante transformación, impulsando una visión enfocada en el crecimiento, la innovación y el fortalecimiento de su identidad. Bajo su liderazgo, Pauwii se ha consolidado como una marca creada para mujeres, inspirada en mujeres y administrada por un equipo de mujeres que conoce de primera mano las necesidades, gustos y estilos de sus clientas.

PUBLICIDAD

Esta visión ha permitido desarrollar una propuesta que va más allá de la moda, promoviendo la confianza, la autenticidad y el empoderamiento femenino, mientras posiciona a Pauwii como una marca puertorriqueña con una clara proyección de crecimiento.

Durante la apertura, las visitantes disfrutaron de una experiencia especial con promociones exclusivas. (Suministrada)

La apertura de esta segunda tienda refleja el sólido desarrollo que ha experimentado la empresa gracias a la confianza de miles de clientas en Puerto Rico y al fortalecimiento de su presencia tanto en el comercio físico como en las plataformas digitales.

Además de ampliar su alcance comercial, esta expansión representa una inversión en la economía puertorriqueña mediante la creación de nuevos empleos y el fortalecimiento del comercio en la región sur.

Como parte de la celebración de apertura, las visitantes disfrutaron de una experiencia especial con promociones exclusivas, novedades de temporada y la oportunidad de conocer de cerca las nuevas colecciones de la marca.

Para Leronis González, CEO de Pauwii, esta nueva apertura simboliza el comienzo de una etapa de crecimiento aún más ambiciosa para la empresa.

Pauwii se ha consolidado como una marca creada para mujeres e inspirada en mujeres. (Suministrada)

“La apertura de nuestra segunda tienda en Puerto Rico representa mucho más que un nuevo establecimiento; representa la confianza que miles de mujeres han depositado en nuestra marca. Cada paso que damos reafirma nuestro compromiso de ofrecer productos de alta calidad, diseños que hagan sentir seguras y hermosas a nuestras clientas y una experiencia de compra única. Me llena de orgullo liderar un equipo extraordinario de mujeres talentosas que trabajan con pasión para seguir haciendo crecer a Pauwii. Nuestro objetivo es continuar expandiendo la marca con la apertura de nuevas tiendas durante los próximos años, llevando nuestra propuesta a más ciudades de Puerto Rico y, en un futuro cercano, a nuevos mercados”, expresó.