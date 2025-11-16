Pilar de la salud primaria en la región norte
Hatimedik opera sus clínicas en Hatillo, Utuado, Arecibo y Aguadilla
16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM
Hatimedik, Corporación de Servicios Médicos, continúa fortaleciendo la salud comunitaria mediante un cuidado primario y preventivo integral.
Sus servicios destacan por la variedad de especialidades cruciales, incluyendo Medicina General, Pediatría, Ginecología, Salud Conductual (Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría) e Internista, además de contar con farmacia y telemedicina.
Con el compromiso de la accesibilidad, Hatimedik opera sus clínicas en Hatillo, Utuado, Arecibo y Aguadilla. Complementariamente, su clínica móvil lleva cuidado a las comunidades, asegurando que las familias reciban servicios de alta calidad, sin importar su capacidad de pago.
