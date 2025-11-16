Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Pilar de la salud primaria en la región norte

Hatimedik opera sus clínicas en Hatillo, Utuado, Arecibo y Aguadilla

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Hatimedik, Corporación de Servicios Médicos, opera en la región norte de la isla. (Suministrada)

Hatimedik, Corporación de Servicios Médicos, continúa fortaleciendo la salud comunitaria mediante un cuidado primario y preventivo integral.

Sus servicios destacan por la variedad de especialidades cruciales, incluyendo Medicina General, Pediatría, Ginecología, Salud Conductual (Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría) e Internista, además de contar con farmacia y telemedicina.

Con el compromiso de la accesibilidad, Hatimedik opera sus clínicas en Hatillo, Utuado, Arecibo y Aguadilla. Complementariamente, su clínica móvil lleva cuidado a las comunidades, asegurando que las familias reciban servicios de alta calidad, sin importar su capacidad de pago.

Tags
SuplementoBrandStudioPR SaludablePuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: