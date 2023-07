La selección apropiada del calzado se basa en la comodidad y la estabilidad. Independientemente del uso que se le vaya a dar, es sumamente importante que se ajuste a las necesidades de tus pies. Existe la clásica opción de elegir por gusto, estética o moda, sin embargo, el calzado deportivo cada vez incursiona más en el diario vivir, ya sea para correr, caminar, entrenar, hacer pesas o trabajar, por consiguiente, la comodidad no deber ser negociable.

¿Cómo se obtiene ese balance de estilo y confort?

De acuerdo con Ramón Burgos, codueño de New Balance en San Juan, Puerto Rico, el primer ejercicio es discutir con la persona cuál es la dinámica para la que utilizará la zapatilla. Luego, se utiliza un equipo especializado para realizar un escaneo de la pisada.

“Hacer el scanning de la pisada nos va a ayudar a determinar qué tipo de calzado es el más adecuado para sus propósitos. A modo general y básico, sabremos si necesita un zapato con soporte o un calzado que sea más neutral”, informó.

A modo de ejemplo, en el caso de que el zapato sea para correr, si se identifica que la persona tiende a mover el pies hacia adentro (pronación) o hacia fuera (supinación), Burgos explicó que necesita un calzado que le brinde soporte.

PUBLICIDAD

“A las personas que tienden hacer ese movimiento natural de inclinación se les recomienda un tipo de calzado con soporte que ayude a que su pisada sea más estable. En otros casos, si tiene el pie plano, también es un tema de soporte”, añadió. Para esto, cuentan con modelos que vienen en varias opciones de anchos y la persona no tenga que compensar con aumentar el tamaño, que es lo más común que las personas hacen.

De igual forma, Burgos aclaró que cuando las personas tienen una pisada regular se les recomienda un calzado neutral. “Es importante destacar que una persona que tiene una pisada neutral y usa un zapato con soporte, eventualmente, le puede causar molestia en el pie”, sostuvo.

Movimiento y comodidad para entrenar

El estilo de zapato que se elige para entrenar no es el mismo que se utiliza para la carrera. En ese concepto tiene que ver la distancia. “Un calzado para entrenamiento suele tener más cushion (acojinamiento), porque es un tema de más distancia y necesita amortiguar más. New Balance utiliza la tecnología fresh foam”, especificó. Sin embargo, para el día de la carrera o competencia, lo recomendable es el uso de un calzado de pisada menos suave, “porque lo que estás buscando es una tracción y un movimiento más rápido que permita la aceleración adecuada en la dinámica de correr. Por tanto, es [preferible] una zapatilla con menos amortiguación, más liviana, cuyo impacto sea más rápido”, calificó.

A caminar

El experto advirtió que todo calzado que es para correr se puede utilizar para caminar, no obstante, el calzado clasificado para caminar no se recomienda para correr. “El de caminar, por su estructura, no se recomienda para correr, porque te va a molestar. Lo estándar es que el de correr sí puedes utilizarlo para todo”, afirmó.

PUBLICIDAD

A entrenar con estabilidad y seguridad

El entrenamiento de fuerza o gimnasio requiere mucho movimiento lateral versus correr, que es progresivo hacia al frente; por eso, las en las zapatillas para entrenar. Estas son más bajitas o finas en la suela. De esta manera, detalló Burgos, “los pies están más cercanos al piso, su punto de gravedad es más bajo y la pisada es más estable. Por el contrario, con los de correr puedes sentirte mucho más inestable, porque tu punto de gravedad está elevado y puedes creer que te vas a caer o a lesionar mientras haces ejercicios”. Otra opción es que, si interesas una zapatilla para dar una corrida y, a su vez, usar para el gimnasio, puedes llegar a un punto medio, seleccionando un calzado más bajo, aunque sea de correr. “A la hora de elegir, puedes hacer una selección que se ajuste mejor al uso que le vayas a dar”.

Estilos a tu medida y al cuidado de la salud de tu pie

Las marcas como New Balance ofrecen más variedad y énfasis en el ancho. “Por años, ha sido referida por los podiatras para que las personas con condiciones puedan conservar la salud del pie y tengan alternativas que no les causen molestia o dolor. Hay una gran diferencia cuando sales de un tenis sin estructura a unas con la estructura que tu pisada necesita”, puntualizó Burgos.

Por último, recalcó la valiosa información que permite hacerse el análisis de la pisada y del ancho del pie, ya que, si no es estándar, se busca la opción y la alternativa para que se sienta cómodo con un zapato que se ajuste adecuadamente a sus pies. “Este análisis es gratis y especializado, puedes comprar el tenis que necesitas con la información adecuada sobre tu pisada y sobre el estilo apropiado para la actividad que lo vas a utilizar”, ratificó.

PUBLICIDAD

New Balance Puerto Rico está localizado en Hato Rey, en la Ave. Chardón #210. Para más información, llama al 787-756-2121.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.