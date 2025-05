Tanatología: herramienta para el manejo del duelo

Esto lo tiene muy presente la psicóloga y tanatóloga María del Carmen Calderón Martínez, quien describió el duelo como “una respuesta a una pérdida sobre la cual existen muchas maneras de trabajarla”, sostuvo. La diferencia, a su entender, estriba en nuestro acercamiento a esta temática de la que se habla muy poco, pese a que la muerte es tan natural como la vida. “Hablamos de los nacimientos, nos preparamos para los partos, nos llenamos de conocimiento, pero no hablamos de morir, aunque nos tocará a todos… hay mucho miedo sobre el tema”, aseveró Calderón Martínez, aclarando que la comunidad tanatológica sirve tanto a personas y comunidades en duelo como a la persona moribunda que decide prepararse.

“Hay muertes para las cuales no te puedes preparar y estas pueden complicar el duelo, pero hay muchas otras para las cuales sí nos podemos ir informando y planificando en torno a ello para asegurar una muerte digna”, acertó Calderón, nombrando, como ejemplo, el inicio de gestiones para navegar asuntos pendientes con seres queridos, brindar directrices anticipadas ante el fallecimiento (qué quieres que se haga y qué no), proveer consideraciones espirituales o religiosas que la persona desee que se hagan cumplir, pedir perdón y perdonar, y arreglar relaciones, entre otras.

Citando a la autora y tanatóloga Elizabeth Kübler-Ross, Calderón Martínez indicó que, cuando experimentamos el duelo por la muerte de un ser querido, generalmente pasamos por cinco etapas: la negación, el coraje, la negociación, la depresión y, por último, la aceptación. Esto, sin embargo, dependerá de cada persona, ya que “el duelo es bien individual, no todo el mundo tiene que pasar por esto ni en ese orden… puedes dar un paso para adelante y tres hacia atrás porque el proceso de sanción no es lineal, son curvos y no te debes culpar por retroceder en el proceso”, reflexionó.