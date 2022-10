La terapia electroconvulsiva (TEC o ECT, por sus siglas en inglés), es un procedimiento terapéutico llevado a cabo por un psiquiatra de la mano de un anestesiólogo, para tratar distintos desórdenes de salud mental. Esta terapia se lleva a cabo bajo sedación y lo que pretende es dar pequeños toques de corriente que provocan una convulsión intencional de algunos segundos. Este tipo de alternativa se ofrece por sesiones entre días y ha demostrado resultados tan rápidos como desde la segunda sesión.

Expertos aseguran que este tipo de tratamiento es efectivo para revertir la sintomatología de algunas enfermedades mentales. Además, ayuda a reducir o eliminar medicamentos para condiciones mentales severas.

La TEC ha recibido, en múltiples ocasiones, publicidad negativa o errónea, la mayoría de los comentarios negativos giran en torno a falacias o estigmas, traídos, quizás, por la forma como se empleaba [la TEC] en sus comienzos, en la década de 1930, o por referencias erróneas e hiperbolizadas de este tipo de terapias en películas que han aportado a la desinformación.

Sin embargo, los avances tecnológicos y múltiples conocimientos científicos han permitido que este procedimiento se desarrolle para tratar efectivamente condiciones críticas tales como: depresión severa, bipolaridad, demencia, catatonia, psicosis y esquizofrenia. También se ha incluido el uso para otras enfermedades como párkinson o fibromialgia.

Además, la TEC ha demostrado ser útil como alternativa para otros tratamientos farmacológicos para personas para quienes los medicamentos no son una opción. Algunos de estos ejemplos pueden ser: mujeres embarazadas que no pueden tomar medicamentos que afecten al feto; adultos mayores que no puedan tolerar los efectos secundarios de los medicamentos; y personas que no han respondido a antidepresivos.

En Puerto Rico existe esta opción de tratamiento, de la mano de expertos psiquiatras, quienes llevan años estudiando los múltiples beneficios de este estilo de terapia que está cubierta por la mayoría de los planes médicos. Luego de realizada, se llevará al paciente al área de recuperación, en la cual despertará y se le supervisará antes del alta. La TEC tiene algunos efectos secundarios que deben ser discutidos y evaluados con el psiquiatra antes de proceder. Algunos pacientes han reportado: náuseas, dolores de cabeza o musculares, confusión temporera y taquicardia.

Está comprobado que el 85 % que ha utilizado este tratamiento logra:

Mejoría considerable

Volver a estudiar o a trabajar

Recobrar su vida

La terapia se realiza en el hospital, de la mano del psiquiatra. Es un procedimiento que, en general, puede durar de 15 a 30 minutos. El Hospital Pavia Hato Rey ofrece esta terapia entre los servicios de salud mental.

Para más información sobre este y otros servicios llama al 787-705-7916.

El autor es psiquiatra.