16 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

The B-12 Store Puerto Rico: innovación en salud y bienestar

Es una aliada para quienes desean mejorar su salud, aumentar su energía y alcanzar una mejor calidad de vida

16 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
El catálogo de The B-12 Store incluye terapias de última generación que combinan ciencia y respaldo clínico. (Shutterstock)

Desde su llegada a Puerto Rico en diciembre de 2020, The B-12 Store se ha consolidado en el ofrecimiento de sueros, vitaminas inyectables y programas de pérdida de peso, llevando la medicina preventiva y el cuidado integral a miles de pacientes en la isla.

Atención accesible, sin citas y con respaldo médico

Una de las características que distinguen a The B-12 Store es su modelo de atención práctica y accesible. Sus clínicas, ubicadas en los principales centros comerciales de la isla, están abiertas los siete días de la semana en el mismo horario del centro comercial, lo que ofrece la máxima conveniencia para el paciente moderno.

Además, los pacientes pueden recibir sus tratamientos sin necesidad de cita previa ni costos adicionales, más allá del producto que seleccionen según su necesidad.

Cada visita incluye una evaluación médica cuidadosa, la elaboración de un plan de tratamiento personalizado y acceso a un nutricionista licenciado, con el apoyo de un equipo altamente capacitado compuesto por médicos especialistas y enfermeras registradas.

Tratamientos innovadores

El catálogo de The B-12 Store incluye terapias de última generación que combinan ciencia y respaldo clínico.

Entre las más destacadas se encuentran:

• Semaglutide: medicamento que ayuda al control de peso, reduce el apetito, prolonga la sensación de saciedad y regula los niveles de glucosa.

• Tirzepatide: un avance clínico que regula el azúcar en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y apoya la pérdida de grasa corporal.

• Lipotrópicos: inyecciones formuladas con aminoácidos y vitaminas que promueven la quema de grasa, aumentan la energía y benefician la salud hepática.

Además, los pacientes pueden acceder a un portafolio de sueros y vitaminas que incluye: Vitamina B-12, Vitamina C, Vitamina D3, Magnesio, Zinc, Glutatión, NAD, CoQ10, Body Comp, Tri-Immune Booster, Myers Cocktail, Fat Burner, Forever Young, Iron Booster, Performance & Recovery, Athletic Recovery, Hangover Recovery y Migraine & Anxiety Recovery.

Para más información, visita la página web www. theb12storepr.com, las redes sociales o cualquiera de sus clínicas sin necesidad de cita previa.

Tags
SuplementoBrandStudioPuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
