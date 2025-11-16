Un modelo de atención que marca la diferencia

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. continúa consolidándose como un modelo de excelencia en servicios de salud primaria y preventiva en el sur de Puerto Rico. Con una trayectoria de servicio que se distingue por su calidad humana y su compromiso con la comunidad, ha sido reconocido por importantes entidades nacionales e internacionales.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) ha destacado al Centro de Salud por su excelente manejo de la calidad. También ha destacado su efectiva integración de la tecnología en los procesos clínicos y administrativos. Además, ha destacado sus resultados sobresalientes en el control y seguimiento de condiciones crónicas. Además, el centro ha obtenido la certificación Patient-Centered Medical Home (PCMH), reconocimiento que refleja su enfoque en brindar una atención integral, coordinada y centrada en el paciente. Estos logros son fruto del trabajo conjunto de un equipo clínico comprometido con ofrecer un cuidado integral, accesible y de primera.

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. ha sido reconocido en diversas facetas, gracias al compromiso de su equipo de profesionales. (Suministrada)

De igual forma, la Asociación Americana del Corazón ha reconocido sus esfuerzos en la prevención y el manejo de enfermedades cardiovasculares, reafirmando que la educación y la atención temprana son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, varios planes médicos han otorgado la máxima calificación de cinco estrellas por la excelencia en la atención, el servicio al paciente y sus resultados clínicos.

Estos reconocimientos son posibles gracias a la dedicación de sus médicos, enfermeros y personal y apoyo administrativo, quienes trabajan día a día con pasión, empatía y profesionalismo para garantizar una experiencia de cuidado centrada en el paciente. Cada servicio ofrecido refleja el esfuerzo colectivo de un equipo comprometido en brindar salud con calidad, compasión y respeto.

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri mantiene firme su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. Por eso, actualmente desarrolla varios proyectos de expansión para seguir fortaleciendo sus servicios. Entre ellos se incluyen la incorporación de servicios de óptica, CT Scan y MRI, así como la ampliación de la farmacia, que próximamente contará con un conveniente servicarro, una cafetería y mayor espacio de estacionamiento.

Mirando hacia el futuro, el centro continúa planificando su crecimiento con una nueva localidad en Guayama, que permitirá ofrecer servicios especializados y ampliar el acceso a un cuidado integral en la región.