Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Un modelo de atención que marca la diferencia

Con un equipo dedicado y enfocado en el paciente, el Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri reafirma su misión

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Lo empleados del Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri mantiene firme su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. (Suministrada)

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. continúa consolidándose como un modelo de excelencia en servicios de salud primaria y preventiva en el sur de Puerto Rico. Con una trayectoria de servicio que se distingue por su calidad humana y su compromiso con la comunidad, ha sido reconocido por importantes entidades nacionales e internacionales.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) ha destacado al Centro de Salud por su excelente manejo de la calidad. También ha destacado su efectiva integración de la tecnología en los procesos clínicos y administrativos. Además, ha destacado sus resultados sobresalientes en el control y seguimiento de condiciones crónicas. Además, el centro ha obtenido la certificación Patient-Centered Medical Home (PCMH), reconocimiento que refleja su enfoque en brindar una atención integral, coordinada y centrada en el paciente. Estos logros son fruto del trabajo conjunto de un equipo clínico comprometido con ofrecer un cuidado integral, accesible y de primera.

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. ha sido reconocido en diversas facetas, gracias al compromiso de su equipo de profesionales.
El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. ha sido reconocido en diversas facetas, gracias al compromiso de su equipo de profesionales. (Suministrada)

De igual forma, la Asociación Americana del Corazón ha reconocido sus esfuerzos en la prevención y el manejo de enfermedades cardiovasculares, reafirmando que la educación y la atención temprana son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, varios planes médicos han otorgado la máxima calificación de cinco estrellas por la excelencia en la atención, el servicio al paciente y sus resultados clínicos.

Estos reconocimientos son posibles gracias a la dedicación de sus médicos, enfermeros y personal y apoyo administrativo, quienes trabajan día a día con pasión, empatía y profesionalismo para garantizar una experiencia de cuidado centrada en el paciente. Cada servicio ofrecido refleja el esfuerzo colectivo de un equipo comprometido en brindar salud con calidad, compasión y respeto.

El Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri mantiene firme su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. Por eso, actualmente desarrolla varios proyectos de expansión para seguir fortaleciendo sus servicios. Entre ellos se incluyen la incorporación de servicios de óptica, CT Scan y MRI, así como la ampliación de la farmacia, que próximamente contará con un conveniente servicarro, una cafetería y mayor espacio de estacionamiento.

Mirando hacia el futuro, el centro continúa planificando su crecimiento con una nueva localidad en Guayama, que permitirá ofrecer servicios especializados y ampliar el acceso a un cuidado integral en la región.

Con cada paso, el Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. reafirma su compromiso de seguir evolucionando para servir mejor, con la misión de promover una vida más saludable para todos. Porque más allá de un centro de salud, somos una familia al servicio de la comunidad.

Tags
SuplementoBrandStudioPR SaludablePuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: