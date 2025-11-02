Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Vive plenamente con diabetes

Podemos ver la diabetes como un desafío, pero también como una oportunidad para transformar nuestro estilo de vida y vivir con plenitud

2 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Dr. Yussef Galib Fiol
Cada paso que tomas hacia el autocuidado es un paso hacia una vida más saludable. (Shutterstock)

Según el Departamento de Salud, en Puerto Rico, se estima que 2 de cada 10 adultos (19,7 %) viven con esta diabetes y esta se asocia a complicaciones serias de salud. Sin embargo, un manejo adecuado puede prevenir complicaciones como enfermedades cardiovasculares, daño renal, pérdida de visión y amputaciones.

El doctor Yuseff Galib Fiol es vicepresidente ejecutivo de Asuntos Clínicos de MCS.
El doctor Yuseff Galib Fiol es vicepresidente ejecutivo de Asuntos Clínicos de MCS. (Suministrada)

Aunque el diagnóstico puede parecer abrumador al principio, es posible vivir con plenitud, energía y propósito. La clave está en el empoderamiento: conocer tu enfermedad, tomar decisiones y acciones informadas y rodearte de apoyo.

Comienza con tus evaluaciones médicas.

Cumplir con tus citas médicas es el primer paso para tomar el control de tu diabetes. Las visitas regulares al médico permiten establecer un plan de cuidado individualizado de acuerdo con tus necesidades de salud y detectar cambios antes de que se conviertan en complicaciones. Esto incluye exámenes de laboratorio para monitorear tus niveles de glucosa, colesterol, función renal y presión arterial, así como evaluaciones de salud visual, entre otras.

Muchos pacientes posponen sus citas por miedo, por falta de tiempo o por desconocimiento. Sin embargo, estas evaluaciones son esenciales para ajustar tu tratamiento, prevenir complicaciones y recibir orientación personalizada. Tu equipo de cuidado de la salud es tu aliado: médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos y educadores en diabetes trabajan contigo para ayudarte a vivir mejor.

La educación es poder.

Conocer tu enfermedad te permite tomar decisiones informadas. Aprender cómo la alimentación, el ejercicio, el estrés y los medicamentos afectan tus niveles de glucosa te da control sobre tu cuerpo. Participar en programas educativos y talleres te conecta con otros pacientes y te brinda herramientas prácticas para el manejo diario.

Vigila tus niveles de glucosa y actúa.

Conoce cómo monitorear tus niveles de glucosa, utilizando glucómetros y llevando registros de los resultados. Esta información es de mucho valor y utilidad para actuar con rapidez y precisión.

No descuides tu salud emocional.

Vivir con una afección crónica puede generar ansiedad, frustración o tristeza. Buscar apoyo psicológico fortalece tu bienestar emocional y te ayuda a enfrentar los retos con resiliencia, si así lo entiendes necesario. La salud mental es parte integral del manejo de la diabetes.

Tú tienes el poder.

Cada paso que tomas hacia el autocuidado es un paso hacia una vida más saludable. No estás solo. Hay recursos, profesionales y comunitarios que te apoyan. Lo más importante es que creas en ti, en tu capacidad de aprender y adaptarte y vivir plenamente.

En MCS ofrecemos el Programa de Cuidado Integral de la Diabetes, diseñado para apoyar activamente la salud de nuestros afiliados. Más de 40,000 personas se benefician de este programa, que incluye intervenciones enfocadas en garantizar un manejo adecuado de la condición. Nuestro compromiso es asegurar que cada afiliado cumpla con sus visitas médicas de evaluación y seguimiento, y que se lleven a cabo las pruebas necesarias para monitorear el control de la diabetes y detectar posibles complicaciones a tiempo.

Para lograrlo, contamos con una red sólida de médicos primarios, especialistas, nutricionistas y otros profesionales de la salud. Además de ofrecer intervenciones educativas personalizadas y talleres grupales que brindan herramientas prácticas para el autocuidado. Este enfoque integral permite que cada persona reciba atención adaptada a sus necesidades, promoviendo una mejor calidad de vida.

Tags
SuplementoBrandStudioPR SaludablePuerto Rico Saludable
BrandStudio
“Este contenido comercial fue creado en su totalidad por MCS. GFR Media Suplementos no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.”
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: