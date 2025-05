“¿Qué me ayuda a estar bien? Hacer lo que quiero. Estar pendiente de si, en este momento de mi vida, estoy haciendo cosas que me da la gana hacer, que disfruto. Si no estoy haciendo las cosas obligado, ‘forzado’; si estoy haciendo al menos una, dos, tres cosas exclusivamente por el placer de hacerlas, no porque vayan a producir nada”, sostuvo. Pero hace una aclaración importante: ese hacer lo que le dé la gana tiene que estar condicionado a no hacer daño u ofender a un tercero.