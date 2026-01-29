Opinión
VOCES Estoy Contigo: activo en la prevención del cáncer cervical

Una iniciativa que promueve el acceso y la solidaridad

29 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
El esfuerzo se enfoca en conectar directamente a las personas con los servicios de vacunación que necesitan, sin costos adicionales. (Shutterstock)

La prevención del cáncer cervical comienza con acciones claras y accesibles: vacunación y detección temprana. En ese esfuerzo, VOCES PR desarrolló el programa VOCES Estoy Contigo, una iniciativa comunitaria que va más allá de la orientación y se enfoca en conectar directamente a las personas con los servicios de vacunación que necesitan, sin costos adicionales.

El programa está dirigido a mujeres y hombres adultos entre los 19 y 45 años que no hayan completado la serie de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) o que no estén seguros de haberla completado, y que cuenten con cubierta de plan médico. A través de orientación individualizada y confidencial, el equipo de VOCES acompaña a cada participante en el proceso de prevención.

El componente más importante de VOCES Estoy Contigo es la conexión directa con un proveedor de servicios de vacunación contratado por la aseguradora del participante, de manera que la serie de vacunas no conlleve costos. VOCES actúa como un puente entre la persona y el sistema de salud, facilitando el acceso, aclarando dudas y eliminando barreras.

El programa ofrece acompañamiento continuo, utilizando llamadas telefónicas, mensajes de texto por WhatsApp o correo electrónico, según la preferencia del participante, así como seguimiento con recordatorios para las próximas dosis. Todos los servicios que brinda VOCES dentro del programa son completamente gratuitos.

Además, VOCES Estoy Contigo lleva charlas educativas a comunidades, grupos y empresas, y coordina la visita de inmunizadores para acercar la vacunación a donde están las personas.

Para información o acceder al programa, llama al 787-922-3290 o escribe a estoycontigo@vocespr.org.

