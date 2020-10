Entradas en su cuarta década de vida, es reconocido que las mujeres comienzan a experimentar los síntomas de la menopausia, etapa que comienza un año después de la última menstruación.

“Usualmente, desde de los 40 años, una mujer puede tener síntomas de menopausia en cualquier momento. La edad de la menopausia es alrededor de los 52 años y desde 10 años antes puede empezar a tener cambios en las hormonas, provocando los síntomas”, indicó la doctora Josefina Romaguera, catedrática del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Según la obstetra y ginecóloga, cada mujer es diferente, por lo que no se puede dar una edad en particular en la cual podrían comenzar las distintas etapas del proceso de menopausia. Por tal razón, lo más adecuado es separarlo por etapas.

Premenopausia

Durante este periodo, los ciclos menstruales son normales y los niveles de hormonas no están comprometidos.

Perimenopausia

A partir de los 40 años, en cualquier momento, puede comenzar la etapa de perimenopausia (significa “alrededor de la menopausia”), que se refiere al tiempo durante el cual el cuerpo comienza la transición natural que marca el final de los años reproductivos. “La perimenopausia puede durar hasta 10 años desde que empiezan los síntomas, hasta que llega la etapa de menopausia”, comentó la doctora Romaguera.Entre los síntomas que sentirá la mujer en este periodo de transición menopáusica están:

Calentones

Problemas para dormir

Cambios de humor e irritabilidad

Períodos menstruales irregulares, es decir, ciclos menstruales más largos o más cortos

Problemas vaginales y de la vejiga

Disminución de la fecundidad

Cambios en la función sexual

Pérdida ósea

Cambios en los niveles de colesterol

Menopausia

Una vez pase un año de la última menstruación, la mujer ya está en la etapa de menopausia. “Una vez en esta etapa puede haber una exacerbación de estos síntomas, especialmente los famosos calentones. Los problemas del sueño y la irritabilidad se pueden hacer más agudos. Al tiempo de que falten las hormonas, también se van a notar cada vez más los cambios urogenitales, que incluye resequedad vaginal, problemas urinarios y problemas de resequedad de la piel en el área de la vulva, entre otros”, comentó la obstetra y ginecóloga.

Posmenopausia

La posmenopausia se refiere a la fase de la vida que viene después de la menopausia. Entrar en esta etapa no significa que los síntomas desaparecerán. “Por ejemplo, la falta de hormona se va a mantener, a menos que no se use un reemplazo, va a tener atrofia a nivel urogenital y va a seguir con resequedad vaginal. Además, algunas personas seguirán con problemas urinarios”, añadió Romaguera. “Eso sí, los calentones, que son de los síntomas que más molestan, usualmente desaparecen”.

Proceso inevitable

La menopausia es un proceso por el que toda mujer va a pasar. Actualmente existe un sinnúmero de tratamientos o medicamentos que podrían resolver algunos de los síntomas. Sin embargo, todo esto dependerá de cada paciente. Es por eso que la obstetra y ginecóloga recomendó estar atentas a varios detalles: