Cuando nos miramos al espejo, todas tenemos una rutina: comenzamos por el pelo, la cara, el torso, nos giramos para ver el derriere y seguimos con las piernas. ¿Notaste qué pasó?

Nunca miraste lo que te define biológicamente como mujer: tu genitalia femenina. El problema es que, posiblemente, te enseñaron que eso no se mira ni se toca. Así que, no lo aprendimos, no la conocemos y no sabemos los términos correctos. ¡Nunca es tarde para aprender! Luego de leer este artículo, vuelve al espejo y conoce la anatomía de esa parte que queda de frente, entre el ombligo y las piernas.

Párate frente al espejo, mira debajo del ombligo y ahí donde comienzan los vellos es el mons pubis o monte de Venus. El monte de Venus es una prominencia de tejido graso que cubre el hueso púbico. Ahora continúa hacia abajo, siguiendo los vellos conectarás con las labias majoras. Para continuar viendo tenemos que cambiar el ángulo: siéntate con las piernas cruzadas frente al espejo y notarás que hay labias más pequeñas dentro de la labia majora.

Estas son conocidas como labia minora y no tienen vellos. Hemos conocido parte de la vulva, que es el órgano sexual externo femenino. La vulva consiste de las labias majora, minora, mons pubis, la entrada de la vagina, clítoris y la uretra.

Espera, ¿que no todo es vagina? Pues, no. Si bien la vagina es solo una parte de la vulva, muchas personas dicen “vagina” cuando, en realidad, están hablando de la vulva. La vagina es el canal entre las labias minoras. Pero, no es el único canal en la vulva. La vulva es el lugar de encuentro del sistema reproductivo, el sistema urinario —la uretra y el sistema gastrointestinal— y el ano. En otras palabras, nuestra anatomía consta de tres orificios en la entrepierna: la vagina, la uretra, por donde se orina; y el ano, por donde se excreta. No se comunican directamente, pero sí están cerca.

Volvamos a la vagina, un túnel sin acceso directo al abdomen porque al final de la vagina está el cérvix. Esta es una de las preguntas más comunes que recibo como ginecóloga: ¿lo que entra a la vagina se pierde en el abdomen? La contestación es no.

Desde la vagina en adelante son órganos internos. El cérvix es conocido como la puerta al útero. El útero es el órgano que se prepara todos los meses para recibir un embarazo. Cuando esto no ocurre, todo el tejido se desnuda en forma de menstruación. El útero se conecta a través de las trompas de Falopio con los ovarios. Los ovarios son los responsables de pasar tu información genética a través del óvulo. Ovulamos todos los meses y es común sentir un poco de dolor cuando estamos ovulando.

Lo más importante es conocer que la vulva es el órgano que podemos ver, que está compuesto por las labias minora y majora, múltiples glándulas y en la parte superior acomoda el clítoris y la uretra. El clítoris es un órgano cuya única función conocida es el placer y la uretra sirve para orinar. ¿Dónde exactamente queda la uretra? Queda debajo del clítoris, pero encima de la entrada de la vagina. Además, es importante conocer que la vagina no la podemos ver, solo palpar. Es importante que te mires y que te toques para que sepas lo que es normal, solo para que, en caso de que algún día no lo sea, puedas reconocerlo y visitar a tu ginecóloga.

La autora es ginecóloga obstetra en la Torre Auxilio Mutuo, Suite 613, en San Juan. Para información, llama al 787-691-5442.