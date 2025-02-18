Del “yo” al “nosotros”: Cómo el trabajo en equipo redefine el éxito en las ventas

Imagina que lideras un equipo de Fórmula 1. El piloto puede ser increíble, pero, sin el resto del equipo, no hay carrera que ganar. Cada persona, desde los ingenieros hasta los mecánicos, tiene un rol vital para que ese auto cruce la línea de la meta. Así funciona hoy el mundo de las ventas: ya no se trata de lo que haces por tu cuenta, sino de cómo colaboras para lograr resultados extraordinarios. Pasar del “yo” al “nosotros” es la única estrategia viable para enfrentar un entorno lleno de retos.

Diego Enríquez Beltranena (Suministrada)

El mercado actual no tiene espacio para los llaneros solitarios. Con entornos marcados por la volatilidad, la incertidumbre y los cambios rápidos, quedarse aislado es sinónimo de fallar. Un equipo que no comparte información, no entiende las herramientas que tiene a su disposición o no conecta entre generaciones, es un equipo que pierde oportunidades. Así como en una carrera, en las ventas también hay puntos clave que marcan la diferencia entre liderar o quedar fuera. Por ello, te comparto cinco estrategias para que tu equipo sea el mejor en la parrilla de salida.

Entiende el entorno: En una carrera, el clima y las condiciones de la pista lo son todo. Lo mismo pasa en el mercado. Por ejemplo, en Latinoamérica, donde el comercio electrónico crece a un ritmo impresionante, con 300 millones de compradores digitales proyectados para 2027, no podemos permitirnos ignorar las dinámicas globales. Los entornos VUCA (el acrónimo en inglés de “volatilidad”, “incertidumbre”, “complejidad” y “ambigüedad”, que definen los entornos cambiantes y complejos) y BANI (término compuesto por las iniciales de las palabras inglesas "brittle" - quebradizo, “anxious” - que genera ansiedad, “non-linear” - no lineal, e “incomprehensible” - incomprensible) no son solo conceptos de moda, son la realidad. Si tu equipo no analiza el contexto antes de actuar, es como salir a correr en lluvia sin los neumáticos adecuados.

Asegúrate de que tu equipo esté sincronizado: ¿De qué sirve tener un motor potente si cada mecánico está trabajando por su cuenta? Igual sucede con las herramientas de ventas. Un CRM (plataforma de gestión de clientes) repleto de datos no sirve si no se comparte y se utiliza de manera efectiva. La tecnología debe ser el centro del equipo, no algo que divida.

Entender que no todos los miembros del equipo funcionan igual: Tienes un baby boomer que aporta experiencia y una generación Z que domina la tecnología como nadie. Si los enfrentas, pierdes. Si los alineas, ganas.

Estrategia es liderar desde el equipo, no desde el podio: Los equipos más exitosos no tienen un jefe que solo da órdenes, sino un líder que escucha y crea espacios para que las ideas fluyan. En una carrera, cada ingeniero puede detectar algo que mejore el rendimiento del auto. Lo mismo pasa en las ventas: el que está en contacto directo con el cliente puede tener la clave que necesitas para ganar. Dale voz a todos.

Utiliza la tecnología como tu copiloto: Herramientas como GPT (Generative Pre-trained Transformer) generan resultados que hace unos años parecían ciencia ficción. Desde automatizar tareas hasta personalizar mensajes, la inteligencia artificial libera tiempo y recursos para que tu equipo se concentre en lo estratégico.

¿Dónde está la clave? En las ventas, como en las carreras, no se gana en solitario. Se gana con un equipo que entiende el entorno, que usa las herramientas correctas, que conecta a las generaciones y que lidera desde la colaboración, porque las ventas del futuro no son mañana, son hoy. Y tú, ¿estás listo para llevar a tu equipo al podio? ¡A vender con todos los poderes!

