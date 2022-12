Estimados lectores:

La Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología debe, como parte de su misión, ofrecer educación de excelencia a nuestra población. Con este propósito, los endocrinólogos de nuestra sociedad han preparado artículos que esperamos que sean de su beneficio y agrado. Agradecemos a El Nuevo Día por brindarnos la oportunidad de llevarles esta información.

Para este suplemento, hemos seleccionado artículos dirigidos al tema de la diabetes mellitus, la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Además, podrán encontrar nuestro directorio de endocrinólogos.

Les exhortamos a que nos visiten en nuestra página web y en Facebook, donde podrán encontrar información sobre nuestras actividades y material educativo dirigido a los pacientes.

Por último, invitamos a nuestros colegas médicos y profesionales de la salud a participar de nuestra convención, titulada: Improving Awareness of Endocrine Disorders and Diabetes Postgraduate Course, que se llevará a cabo del 9 al 11 de diciembre, en el Hyatt Regency Grand Reserve de Río Grande. Esta contará con conferenciantes locales y de Estados Unidos. Durante este congreso, estaremos celebrando nuestra primera conferencia cardiometabólica con la colaboración de las disciplinas de endocrinología, nefrología y cardiología. La doctora Rosemarie Lajara dictará la conferencia magistral en honor al doctor Manuel Paniagua titulada: Cardiometabolic Benefits of Antihyperglycemic Therapy.

Esperamos tener el honor de saludarles y compartir con ustedes, nuestros colegas y compañeros.