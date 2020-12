Una salida de compras a The Mall of San Juan no está completa sin una aventura gustativa, donde tu paladar disfrute de una variedad de sabores y aromas irresistibles. Desde un café con postre para recargar energías, una tablita de quesos con spritzer para refrescarte o hasta una cena elegante con tu vino preferido. Ya sea en ambientes familiares, al aire libre, o en una enoteca, entre legendarias botellas, te ofrece un conjunto de experiencias gastronómicas que merecen que los visites solamente por el placer de experimentarlas.

Burger & Beer Joint

Burger & Beer Joint: Abierto de lunes a sábado desde las 11:00 a.m. y los domingos cerrado (Nivel 3)

La franquicia te da la opción de crear una hamburguesa a tu gusto o seleccionar de entre las alternativas del menú Signature Line con el beef blend de la casa —una mezcla de brisket y carne Black Angus o el Platinum Line, en el que se destacan opciones como Wild Thing (con 1/2 libra de carne de visón), o el Stairway to Heaven (con 1/2 libra de wagyu beef). Para cada plato, el menú recomienda una cerveza diferente y algunas son locales, como Magna y Santo Viejo Old Harbor.

Cafeto

Cafeto: Abierto de lunes a sábado desde las 9:00 a.m. y los domingos cerrado (Nivel 1)

Entrando por el lado sur, muy cerca del atrio central y bañado de luz natural, ofrece diferentes tipos de café, con los granos de Alto Grande, sándwiches y dulces de repostería. Ideal para desayunar o un coffee break en un ambiente informal.

Il Nuovo Mercato

IL Nuovo Mercato: Abierto de lunes a sábado desde las 11:00 a.m. y los domingos cerrado (Nivel 3)

El concepto del casual street food a la italiana, con terraza al aire libre. Todos los sábados de diciembre hay lechón a la varita en la Bodega de Carnes y menú especial de cócteles de Navidad. También puedes pedir pizza cocinada en horno de piedra o tu pasta fresca preferida. Y en la bodega de pescados, con opciones fritas y a la plancha. ¿Vegetales? Visita la Bodega de Ensaladas.

Kryspy Kreme Doughnuts

Kryspy Kreme Doughnuts: Abierto de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos cerrado (Nivel 1)

Al entrar por el área sur, rápido a la derecha. La cadena de donas —hechas y fritas in house— es muy conocida por su receta original de la dona glaseada caliente (Original Glazed). También sirve café arábico de Puerto Rico y bebidas congeladas o chillers.

Metropol Restaurant & Bar

Metropol Restaurant & Bar: Abierto de lunes a sábado desde las 11:00 a.m. y los domingos solo carry out y delivery (Nivel 1)

Gallinita rellena de congrí, ropa vieja, bistec de palomilla, mofongo relleno de carne frita, chuletas can can, langosta fresca y hasta la típica cena navideña. Fundado en 1965 por José Canosa, inmigrante cubano, el famoso restaurante mantiene su característico ambiente familiar con ricuras de la comida cubana y puertorriqueña.

Starbenne Caffè

Starbenne Caffè: Abierto de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. y los domingos cerrado (Nivel 3)

Saborea panes, pastelería y repostería fresca (como cannolis o lemon curd con merengue italiano), en un ambiente cálido, como en la sala de casa, con muebles de piel caramelo y diferentes áreas de estar. También puedes comer sándwiches, tomar café y después ¡prueba el gelato!

Tijuana’s Bar & Grill

Tijuana’s Bar & Grill: Abierto de lunes a sábado desde las 11:00 a.m. y los domingos solo carry out y delivery (Nivel 2)

Restaurante de servicio completo especializado en comida mexicana. Prueba los tacos, flautas, burritos, quesadilla Cuernavaca, con churrasco, cilantro y queso crema, mole poblano y variedad de margaritas, entre otras delicias.

VIN'US

VIN’US: Abierto de lunes a sábado desde las 11:30 a.m. y los domingos cerrado (Nivel 2)

Elegante enoteca con restaurante de cocina internacional-creativa.

Disfruta del champán, las ostras, el carpaccio de pulpo, las papitas fritas con aceite de trufas y tu steak en la terraza al aire libre, ya sea de almuerzo o para la cena. Y hasta puedes comprar aquí tu vino favorito.