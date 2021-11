Realizar las compras navideñas puede ser una experiencia amena, placentera y divertida, esto si se escoge el lugar indicado para ir de compras. Varios influencers reconocidos aseguran encontrar en The Mall of San Juan, ese lugar especial para hacer la selección tanto de sus obsequios navideños, como sus compras personales.

Aquí te decimos cuáles son sus preferencias a la hora de ir de compras y las recomendaciones para dar con ese regalo único en su clase.

El escenario ideal para que Beamina brille

Beatriz Martínez (BrandStudio BrandStudio)

La reconocida diseñadora puertorriqueña, Beatriz Martínez, quien junto a su hija Paulina Anchia son fundadoras de la marca de lujo Beamina, destacó el ambiente seguro y acogedor que tiene este centro comercial, además de que “es el único lugar en Puerto Rico en el que puedes tener acceso a diferentes diseñadores reconocidos globalmente”, afirmó Martínez.

A esta diseñadora del patio, en su carácter personal le encanta visitar las tiendas de Williams-Sonoma, Jean Co, Il Nuovo Mercato y Starbene Caffé, y destacó que su marca Beamina encontró en The Mall of San Juan el espacio para poder tener un contacto directo con su clientela.

PUBLICIDAD

“Poder estar en este prestigioso centro de compras, en el área donde están los grandes diseñadores globales, nos llena de orgullo. Es la primera vez que se vende nuestra línea, nuestros productos directos al público en un lugar. Definitivamente, el lugar idóneo para nosotros poder llevar nuestra marca era The Mall of San Juan”.

Janpi lleva su estilo al más alto estándar de la moda

Jan J. Pesante Andino, conocido como Negro JanPi (BrandStudio BrandStudio)

Jan J. Pesante Andino, conocido como Negro JanPi, destacó la comodidad a la hora de visitar The Mall of San Juan, “es cómodo, tienes buen estacionamiento, el flujo de gente no es tanto. Puedes comprar sin prisa, en comparación con otros malls. Es cómodo, acogedor y bueno”.

El influencer, quien suele llevar su estilo al más alto estándar de la moda, hizo su recomendación de las tiendas donde suele encontrar sus outfits. “Yo no fallo en ir a Zafiro y a Zara, que es otra de mis favoritas. Al igual que Louis Vuitton y, como soy atleta, me gusta ir a Finish Line”.

Entre sus consejos para escoger la vestimenta para estas fiestas y hasta los regalitos, Jan dijo que “está trending vestir oversize, vestir un poco más grande de la talla que uno usa”. Por tanto, para esta temporada navideña recomendó abrigos, chaquetas, jackets y botas para “llevar la moda a unos estándares mayores”, dijo el influencer, quien entre sus locales gastronómicos favoritos esta Il Nuovo Mercato.

“Si voy a The Mall of San Juan y no voy a Il Nuovo Mercato, literalmente no fui”.

El “destination” favorito de Sandro Giulimondi

Sandro Giulimondi (BrandStudio BrandStudio)

El experto en vinos encuentra en The Mall of San Juan, “una atmósfera muy agradable”, no solo para hacer sus compras sino también para pasar un buen rato, tomar una buena copa de vino y cenar.

PUBLICIDAD

“Lo recomiendo, es un destination bien bueno. Lo encuentro muy tranquilo. Hay la cantidad justa de afluencia de personas, tiene un estacionamiento cómodo, se llega fácil y, para mí es fundamental que tenga el buen ofrecimiento gastronómico porque eso permite que el día de ir de shopping transcurra bien, porque puedes intercalarlo tomando un buen café, comiendo una buena pasta o tomando un buen vino ¿por qué no?, expresó el influencer, quien disfruta visitar Vinus, Il Nuovo Mercato y Starbene Caffé.

Giulimondi aseguro que The Mall of San Juan “tiene una selección de tiendas de buen nivel y, por ende, agradables; hay tiendas que están en sintonía con lo que yo busco”.

Entre las de su predilección está Enzo, de donde suele vestir, por lo que aprovechó para recomendarla. “No fallas, si es para hombre obviamente en la tienda de Enzo puedes encontrar cualquier cosa, hay que reconocer que tienen una variedad grande. Vinus tiene un montón de cosas también para regalar. Y, están las tiendasʿmás fancy en el segundo piso, toda esa línea de Carolina Herrera, Louis Vuitton, una detrás de la otra, y todas son muy buenas”, comentó.

Con el estilo clásico de Mr. Padró

Joseph Padró (BrandStudio BrandStudio)

El influencer Joseph Padro realiza sus compras The Mall of San Juan pues es donde encuentra “desde artículos gourmet para la cocina, perfumería de alta gama y moda internacional, hasta regalos y detalles únicos”.

En el área de la moda, Joseph es reconocido por su estilo clásico, por lo que recomendó realizar compras en Hugo Boss, Banana Republic, Carolina Herrera y Tory Burch. Además, para los perfumes, sugirió visitar La Leur, pues “su portafolio de fragancias es exquisito”.

PUBLICIDAD

Para cosas del hogar, sugirió darse la vuelta por Williams-Sonoma y Pottery Barn y, para esos regalitos y detalles especiales, prefiere Tiffany y Coach.

A la hora de buscar los regalos para esta época navideña, Mr. Padró dijo que su lema con los obsequios es “regalar un detalle que haga ver lo bien que conoces a esa persona, eso lo hará sentir especial. Así que piensa en los gustos de esa persona y sin duda encontrarás el detalle perfecto en The Mall of San Juan”, sostuvo.

Sandry Isabel: “Es un tremendo punto de encuentro con familiares o amistades”

Sandry Isabel (BrandStudio BrandStudio)

La reconocida influencer Sandry Isabel valora “el ambiente sumamente acogedor” que le provee The Mall of San Juan, mientras está de compras. Además, dijo fascinarse con las actividades que celebra el centro comercial y lo considera “un tremendo punto de encuentro con familiares o amistades”.

Entre sus tiendas predilectas están William Sonoma “para echarle un vistazo a la colección nueva de temporada e inspirarme para hacer más inventos en la cocina”. Además, dice siempre darse una vuelta por H&M y Zara, “ya que puedo conseguir piezas básicas a buen precio que son prácticas para cualquier clóset”. Además de esas tiendas, la influencer recomendó su colección de Sandysabel.com disponible en Tiendas Roma, para conseguir el oufit ideal para cualquier actividad navideña.

Cuando de regalos ideales se trata, Sandry fue bastante específica. “Si estás buscando un detalle hermoso y timeless para tu mamá, Letrán Joyeros es mi predilección. Si buscas una camisa diferente para tu esposo, me voy a la segura en Tiendas Roma o en Enzo. Si quieres regalar algún libro curioso, en Urban Outfitters siempre encuentras algo funky. Para los niños, no falla que le encanten los bath bombs y en LUSH encontrarás una selección divertida y a tono con la época del año. Si estás buscando un “agradito” para cualquier amiga o compañera de trabajo, en Atypical vas a poder encontrar artículos bien coloridos y prácticos para la casa”.

PUBLICIDAD

Leisha Torres “vive la Navidad” en Santa’s Academy

Leisha Torres (BrandStudio BrandStudio)

Leisha Torres de “Embelequeando Juntos” prefiere The Mall of San Juan por “la variedad de tiendas que podemos encontrar para toda la familia y porque desde que entras te sientes cómodo y relax”, dijo Torres, quien siempre visita Zara, Novus, H&M, Foot Action, Dr. Tech, Il Nuovo Mercato y Starbene Caffé.

En esta temporada navideña, la influencer recomendó no perder la oportunidad de “vivir la experiencia tan bonita que el mall presenta para celebrar la Navidad junto con los niños en Santa’s Academy”. Y, de paso, para disfrutar la magia navideña, aconsejó darse la vueltecita por Atypical Living “ya que muchas familias reciben los famosos Elf en sus casas y allí pueden conseguir los accesorios y ropitas para que la aventura del duende sea más divertida”.

El lugar favorito de Sabrina Marie

Sabrina Marie (BrandStudio BrandStudio)

La joven modelo e influencer adora visitar The Mall of San Juan, sobre todo para salir a pasarla bien con sus amigos. “Me gusta mucho el ambiente, tienen tienditas chiquititas de chucherías y me encantan Gap, Zara, Luis Antonio, Gustavo Arango, entre otras. Pero, asegura que “en GAP, especialmente, porque yo modelo para GAP Kids y todos son súper amables”, dijo la jovencita de 12 años.

Además de ir en busca de sus outfits cuando va con sus amigas, a Sabrina le fascina ir a comer o darse sus gustitos de vez en cuando.

“Me encantan los gelattos y las pizzas, son súper ricos, y también tienen unos hamburguers que me encantan. Antes había un parquecito que era de Auxilio Mutuo y allí jugábamos. A mis amigas les enseño mis tiendas favoritas y nos divertimos mucho. Estamos allí como por unas horas y luego nos vamos”, comentó Feliciano, quien ha realizado sesiones de fotografía y pasarelas en el centro comercial, además de dar talleres de modelaje a niños en el Kids Club.