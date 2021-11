“Estamos muy contentos y orgullosos de presentar nuevas tiendas y crecimiento. Es un momento clave donde se genera un movimiento económico importante y nuevos empleos para nuestra gente. También nos sentimos agradecidos de que estos empresarios estén confiando en The Mall of San Juan para presentar su oferta comercial”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Amor incondicional

LICK (Suministrada Suministrada)

La carreta LICK es una empresa boricua que ofrece artículos para los hijos perrunos. LICK comenzó con una tienda por internet enfocada en vender bandanas para perros con diseños novedosos y que comunicaban alguna faceta de la identidad puertorriqueña y, recientemente, abrió su primera tienda física. Ofrece bolsas para recoger sus desechos, arneses, correas y productos de higiene y bienestar de la mascota, así como calcomanías y piezas de temporada para sus dueños.

Autoexpresión

HUGO, de Hugo Boss (Suministrada Suministrada)

HUGO, de la casa de moda de lujo Hugo Boss, se une con una propuesta única desde iniciativas sostenibles hasta colaboraciones exclusivas de estilos icónicos con motivos característicos. HUGO será una plataforma de autoexpresión, al más puro estilo HUGO. La tienda estará ubicada en el segundo nivel.

PUBLICIDAD

Epítome de la moda

Beamina, Alas de Ángel (Suministrada Suministrada)

Beamina, creada por el dúo de madre e hija Betty Martínez y Paulina Anchia, llegó al centro comercial añadiendo a sus bolsos la nueva colección Zer: Alas de Ángel. Los bolsos combinan artesanía genuina de la más alta calidad con un sentido de diseño de arte moderno y un encanto femenino. Está localizado en el segundo nivel, al lado de Technogym.

Belleza de lujo

Beauticca Lux (Suministrada Suministrada)

En Beauticca Lux hay una amplia gama de fragancias y cosméticos. Entre las marcas disponibles sobresalen: It Cosmetics, Kiehl’s, Urban Decay, Lancôme, Prada, YSL, Bond y Thierry Mugler, entre otras. Está ubicado en el antiguo espacio de Swatch.

Diseños exclusivos

It Vogue (Suministrada Suministrada)

La boutique It Vogue ofrece una selección exclusiva de diseñadores latinoamericanos con marcas como LN BRAND y HandLace, ambas hechas en Brasil con piezas 100 % confeccionadas a mano. También cuenta con las marcas Pimpnella, Lis Fiaschi, Amarante y diferentes colaboraciones que hará en conjunto con diseñadores brasileros. La tienda está en el primer nivel, en el antiguo local de Beast Gamer.

Revive la magia de la Navidad

Santa’s Workshop (Suministrada Suministrada)

Para todos los regalos navideños, abrió Santa’s Workshop, en el antiguo espacio de LOFT. Aquí podrás encontrar variedad de decoracióones navideña y juguetes. Entre las marcas destacadas están: Fisher Price, Crazy Aaron’s, Infantino, Mattel, ThinkFun y PlayZoom. Adicional, ofrecerán los servicios de envoltura de regalos y envío.

Una tradición que perdura

En el centro comercial abrió la primera tienda física de Just B Cuz Cards. Una carreta en donde podrás escoger entre sus tarjetas de gama alta para toda ocasión, diseñadas para impresionar y mantener la bella tradición de correo postal. Esta marca se encuentra en tiendas lujosas alrededor del mundo, incluyendo New York, Los Ángeles y Suecia. Ofrece varias colecciones únicas hechas a mano y otros diseños limitados, especialmente una línea enfocada en el catálogo musical de Draco Rosa, junto a su café Draco Rosa de 2 libras.