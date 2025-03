The Mall of San Juan se consolida como el punto de encuentro y de compras inigualable

Por Liz Sandra Santiago

Más allá de ser un espacio para realizar compras, The Mall of San Juan es uno de los destinos más exclusivos y completos de Puerto Rico, donde se combina una oferta atractiva de entretenimiento con experiencias diferentes, al adquirir joyería, disfrutar de la buena mesa, apoyar tiendas locales y vivir diversas experiencias adaptadas tanto para residentes como para turistas.

Como destacó Marnie Marquina, gerente general del centro comercial, “lo que hacemos es crear una experiencia para que los clientes regresen. Queremos ser más que un lugar de compras; queremos ser un destino que la gente quiera visitar una y otra vez”.

PUBLICIDAD

Entretenimiento para todos

Uno de los mayores atractivos de The Mall of San Juan es la experiencia de entretenimiento que ofrece. A lo largo de los años, el centro comercial ha trabajado para presentar eventos que atraen tanto a locales como a turistas. La alianza con la compañía Spanish Broadcasting System (SBS) ha permitido desarrollar parte de esta estrategia.

The Mall of San Juan y SBS Puerto Rico se unen para elevar la experiencia de compras con entretenimiento en vivo.

Como parte de la celebración del décimo aniversario de The Mall of San Juan, Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) Puerto Rico y sus principales emisoras de radio anunciaron una alianza estratégica con el centro comercial para traer de vuelta eventos de entretenimiento de alta calidad y actividades enfocadas en el bienestar para toda la familia.

En marzo de 2025, las festividades de aniversario comenzaron con un tributo a Soda Stereo a cargo de la banda Sonósfera. Gracias a esta colaboración, el escenario de The Mall of San Juan se transformará en un destino de entretenimiento de primer nivel bajo el nombre LA MÚSICA, ofreciendo experiencias innovadoras en vivo a los visitantes. Este concepto permitirá que las marcas se conecten con su audiencia a través de una estrategia multicanal, aprovechando el alcance de las emisoras de SBS Puerto Rico junto con la plataforma digital La Música para maximizar la proyección de los eventos.

“Con eventos de música en vivo y colaboraciones con reconocidas emisoras como las de SBS, The Mall of San Juan se consolida como un destino donde el entretenimiento es una parte esencial de la experiencia, algo que nuestros visitantes pueden disfrutar regularmente”, expresó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

PUBLICIDAD

“Estamos entusiasmados de crear conceptos de entretenimiento con música en vivo y programas interactivos en los que nuestros clientes no solo sean espectadores, sino también participantes activos”, añadió Marquina.

Marquina destacó la importancia de esta alianza: “Nos emociona unir fuerzas con SBS Puerto Rico para ofrecer experiencias en vivo inolvidables a nuestros visitantes. Nuestro objetivo siempre ha sido brindar un ambiente vibrante y dinámico, y con esta colaboración reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad al ofrecer entretenimiento de primer nivel en un entorno único”.

Variedad de joyerías

El sector de la joyería en The Mall of San Juan es otro de sus grandes atractivos. Según Marquina, el centro comercial se ha convertido en el “destino más completo de joyería en Puerto Rico”. En sus pasillos, los clientes pueden encontrar una oferta variada que va desde joyería artesanal puertorriqueña hasta marcas de lujo internacionalmente reconocidas.

“Aquí, el turista y el residente pueden encontrar una oferta de joyería única, con una combinación de marcas locales e internacionales. Es el único destino en Puerto Rico donde puedes encontrar en un mismo lugar marcas como Cartier, Tiffany, Bvlgari y OMEGA. También contamos con las marcas favoritas de todos como Pandora y Tous”, destacó Marquina, al mencionar, además, joyerías de empresarios locales como Lido Jewelers, Letran y Bared.

El centro también ha incorporado nuevos espacios, como Tag Heuer y Little Switzerland, que abrirán próximamente, lo que amplía aún más la oferta de lujo y exclusividad en el centro comercial. Esta diversidad de opciones, tanto locales como internacionales, no solo atrae a los amantes de la joyería, sino que también posiciona a The Mall of San Juan como el lugar ideal para quienes buscan piezas exclusivas.

PUBLICIDAD

Apoyo al emprendedor local

El compromiso de The Mall of San Juan con el comerciante local es palpable. “Es sumamente importante que el ofrecimiento incluya espacios para empresarios locales”, afirmó Marquina. Tiendas como Roma y Playero, que los visitantes pueden encontrar en otros centros comerciales, se combinan con marcas únicas como Salt, una tienda creada por una emprendedora local que originalmente se especializó en joyería náutica y que ha crecido con el centro comercial.

Irene Muñiz, gerente de Mercadeo y Turismo de The Mall of San Juan, enfatizó cómo la integración de estas tiendas locales permite conectar genuinamente con el público local. Además, resaltó cómo los visitantes del extranjero también buscan marcas locales, algo que The Mall of San Juan ofrece con una variedad de tiendas que reflejan lo mejor de Puerto Rico.

Un destino gastronómico

No importa si buscas comida criolla, mexicana, italiana, americana o un café, en The Mall of San Juan lo encontrarás. El centro comercial ofrece una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos y presupuestos, con restaurantes que van desde los más exclusivos hasta opciones más casuales.

En el primer nivel, encuentras a Metropol y lala, mientras que en el segundo nivel destacan Vin’US y Tijuana’s Bar & Grill. Además, en el tercer nivel se encuentran Il Nuovo Mercato, un mercado natural inspirado en el tradicional mercado florentino que ha sido adaptado a la cultura puertorriqueña, y Starbene Caffé.

“La oferta gastronómica ha crecido significativamente. Tenemos un rooftop bar con música en vivo y un calendario de eventos, lo que permite disfrutar de una experiencia única, al aire libre, con una maravillosa vista a la laguna San José”, dijo Marquina.

PUBLICIDAD

Además, mencionó conceptos como Cafeto, que ofrece opciones saludables y casuales, y Hazel Bar, una empresa creada por dos jóvenes empresarias puertorriqueñas.

The Mall of San Juan también ha logrado establecer alianzas con marcas internacionales como Wahlburgers, que se une a esta oferta gastronómica, añadiendo una opción más para los amantes de la buena comida. Esta diversificación atiende a los residentes locales, mientras brinda a los turistas una experiencia completa.

Disfrute para el turista

Uno de los grandes puntos a favor de The Mall of San Juan es su capacidad para atraer a los turistas. Muñiz mencionó que, gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el centro comercial se ha convertido en una parada obligada para quienes visitan Puerto Rico.

“Somos un centro de compras que apela al turista. Siempre hemos tratado de que los centros comerciales se reconozcan como una actividad turística”, señaló Muñiz.

Para facilitar la experiencia del turista, The Mall of San Juan ha creado un Pasaporte de Compras, un programa exclusivo para personas que viajan 50 millas o más. Este pasaporte otorga descuentos, regalos con compras y otras ventajas en varias tiendas del centro. Además, el centro comercial ofrece un servicio de guarda equipaje gratuito, lo cual resulta fundamental para los turistas que no tienen tiempo de ir a otros destinos turísticos.

Muñiz también destacó que, gracias a la reciente alianza con el Aeropuerto Internacional, The Mall of San Juan se consolidará como una extensión del aeropuerto, ofreciendo estacionamiento y transporte para mayor comodidad de los viajeros. “Contaremos con una ruta de transporte directo entre el aeropuerto y el centro comercial, lo que permitirá a los turistas y viajeros trasladarse de manera cómoda y rápida cuando utilicen el estacionamiento del aeropuerto dentro de The Mall of San Juan”, comentó.