Hilton Garden Inn San Juan Condado se abre espacio en la oferta hotelera

“Aunque fui enviado como gerente general por seis meses me he quedado ya casi por tres años, convirtiéndome en el primer gerente general puertorriqueño de este hotel en 60 años desde que abrió, lo que es para mí de gran orgullo”, profundizó González-Marcano, quien se mostró igualmente orgulloso de la relación de confianza y respeto que ha logrado establecer con su equipo de trabajo en todos los niveles. “Yo vengo de una familia humilde en Bayamón, soy boricua; me fui de Puerto Rico y regresé, y trabajo con ellos mano a mano todo el tiempo. Los entiendo y valoro. Esto me lleva a querer dar lo mejor”, reafirmó.