Eve García es una fiel apasionada de los ejercicios, del gimnasio y de una buena alimentación. Un estilo de vida que comenzó hace casi cuatro décadas y que, desde entonces, ha transformado su salud y bienestar.

El comienzo

Luego de dar a luz a su primera hija —a los 28 años— no se sentía cómoda con su cuerpo. “No podía ir a ningún sitio a hacer ejercicio, pero como daban ejercicios aeróbicos por la televisión, empecé a practicarlos y estuve por 10 años. También seguí una dieta natural y bajé de peso. Llegué a pesar entre 95 y 98 libras y ahí me mantuve... Yo mido 4 pies con 11 pulgadas, por eso me he mantenido [en peso] porque yo no puedo pesar, según las tablas, más de 104 libras. Puedo decir que esos cambios en mi estilo de vida me han ayudado porque durante todos estos años me he mantenido prácticamente en el mismo peso. Desde entonces, siempre me ha gustado el ejercicio, soy una persona bien activa”, explicó la tecnóloga médica de profesión y quien actualmente dirige un laboratorio clínico.

La decisión

Con el pasar de los años, Eve ha ido evolucionando en sus metas físicas y ha pasado por distintos tipos de entrenamientos. Como parte de su proceso, ha utilizado el ejercicio para complementar su conocimiento sobre la salud. Esto, además de servirle para mantenerse en forma, la motivó a ser entrenadora personal.

Eve realiza un levantamiento de pesas individuales tipo dumbbells. (ENID M. SALGADO MERCADO )

“A los 57 años, cuando dejé los aeróbicos, entré al mundo del gym. Empecé con una entrenadora, poco a poco aprendiendo, y me quedé en el gimnasio. Fui aprendiendo con diferentes entrenadores, fui cambiando mi forma de alimentarme, mi estilo de vida completo. Básicamente, al final, como ya había estado tantos años entrenando, decidí ser personal trainer también para adquirir un poquito más de conocimiento porque como ya yo tengo la base científica, lo que son los análisis, las pruebas, lo que necesitas para estar saludable, pues quise complementarlo con una certificación [de personal trainer]”, comentó García, quien estudió en medio de la pandemia del COVID-19.

El resultado

La rutina de la entrenadora personal, 67 años, consta de un entrenamiento de cuatro días a la semana, entre una y dos horas diarias y una alimentación balanceada. Su motivación a la hora de entrenar es mantenerse saludable y sentirse joven; muestra de esto es que no padece de enfermedades comunes a su edad, lo que para ella es gratificante. “Hasta ahora, gracias a Dios, no tengo ninguna condición de salud. No padezco de presión alta, diabetes, ni artritis”, dijo.

Definitivamente, “el ejercicio y la buena alimentación son básicos porque los ejercicios te ayudan a mantener tu postura. Yo padezco de una condición en la espalda llamada escoliosis, también tengo los discos herniados y el nervio ciático a veces se me altera, pero yo les digo que yo puedo más que ellos. Eso lo vengo padeciendo desde joven, pero eso no me detiene a mí, al contrario”, afirmó la entrenadora personal, quien aseguró que tampoco ingiere alcohol y trata de mantener su dieta balanceada, aunque de vez en cuando hace su desarreglo.

La misión

En su faceta como entrenadora personal, sirve de ejemplo para personas mayores que la ven con admiración, lo que la motiva para dar lo mejor y lograr que todos puedan alcanzar una edad dorada a plenitud.

“Yo puedo entrenar a personas de cualquier edad pero, obviamente, las personas que son de mi edad me llaman más porque se sienten más identificadas conmigo y ellos piensan que yo los voy a entender mejor y yo creo que es así. No es lo mismo entrenar gente joven que se supone que tengan mucha energía que entrenar personas mayores que son un poquito más pasivos y tienen condiciones de salud. Para mí es un placer ayudarlos. Realmente me siento bien orgullosa de mí misma, si yo lo puedo hacer, ellos también. Para mí es una satisfacción bien grande porque ellos me dicen que yo los inspiro”, confesó la entrenadora natural de Juana Díaz.

La motivación

No hay duda, los beneficios que Eve ha encontrado en la actividad física son muchos, sin embargo, nada se compara con el que para ella es el mayor de todos: “tener las fuerzas y las energías para dedicarme a mi nieta Daniela Ortega. Ahora tiene 16, ya es adolescente y yo necesitaba realmente estar en esta condición para echarla hacia adelante”, confesó la enérgica abuela.

La lección

“Yo les digo que sí se puede. Yo llevo en el gym unos 17 años y empecé a mis 57 años. Eso está en la voluntad de uno, en la disciplina. A todo el mundo le digo que la edad es un número, es como tú te sientas y lo que esté en tu corazón, lo que tú quieras hacer. Todo está en la mente de uno. A mí me molesta cuando dicen por ahí, un anciano de 60 años y le ponen este estigma. Yo no me siento anciana, me siento una mujer joven”, concluyó García.