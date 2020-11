Dicen que la sonrisa es el lenguaje universal y, para el cantante, actor y presentador televisivo Rafael José esta es uno de esos rasgos característicos que definen su esencia y que se convierte en un sello distintivo de su personalidad.

A través de su larga trayectoria en los medios. Rafael José -o Rafa- ha hecho prácticamente de todo: cantar, actuar, animar y más. Sin embargo, lo que más le entusiasma es cómo ha logrado mantenerse vigente en el favor del público por más de 40 años. No cabe dudas de que, para este eterno alumno de la vida, el aprendizaje no se detiene.

“Ahora yo soy de los nuevos viejos, ¿no? Ya entré en la tercera edad y es como cuando entras a adolescente o a adulto joven, vas a prendiendo en el camino. Pues, así pasa en todas las etapas de la vida y en esta etapa yo estoy aprendiendo a cómo ser un hombre mayor con todas las cosas que esto trae”, afirmó, al destacar que, si bien la pandemia ha sido lamentable, también le he permitido detener un poco el paso para repensar sobre su vida y sus nuevos sueños y planes. “Lo he transformado en una sabática”, dijo animado.

El arte nace en los campos

De su niñez y adolescencia, Rafael José guarda gratos recuerdos y experiencias que, en parte, definieron su esencia. Desde caminar por los pasillos del sanatorio para tuberculosos donde su padre fue el director médico en Mayagüez, hasta perderse por los campos, trepando árboles y apreciando el entorno, fueron experiencias que moldearon al Rafa de hoy.

De hecho, confirmó que su afinidad con el arte nació desde entonces -su primera admiración fueron la pintura y el dibujo- y que el silencio y la belleza de la naturaleza calaron mucho en él.

“Qué te puedo decir, mi niñez fue bien bucólica, si se puede decir así; muy dentro del campo. A mí me fascinó siempre vivir allí”, destacó, a la vez que agregó que “mi naturaleza desde siempre fue de mucha conexón con lo espiritual y con lo que es la vida, el espíritu y la belleza del ser humano. En ese tiempo, desarrollé mi forma de ser”, dijo convencido.

La seducción de los escenarios

No fue hasta la escuela intermedia cuando comenzó su largo idilio con la música, aunque, desde antes, ya se había expuesto a personalidades de la música del momento, como a los representantes de la Nueva Ola boricua, que se encontraba en todo su apogeo; hasta a otros artistas conocidos, como: Lucecita Benítez, Chucho Avellanet, Lissette, Luis Ángel, Los Alegres Tres e Iris Chacón, por mencionar algunos.

Cantaba en el coro de la iglesia durante ocasiones especiales y también cantó en la agrupación Viva la Gente y en los talent shows escolares.

“Cuando estaba en noveno grado canté en el talent show y se día fue un éxito de standing ovation y la gente pidió más canciones. De ahí en adelante seguí durante toda esa época en los talent shows de la escuela, que no tenían premiación, pero obviamente la premiación era el aplauso”, recordó con emoción. Su voz ya comenzaba a ser apreciada por muchos y era indiscutible que la magia del público ya lo había seducido irremediablemente.

Más adelante pasó a cantar en dos orquestas. Una de estas fue la Peanuts Mini Band, mediante la cual creció mucho como artista y logró compartir escenarios con Richie Ray y Bobby Cruz, la Sonora Ponceña y otros. Pero, fue cuando cantó en un concurso de belleza del pueblo de Mayagüez que el compositor Tite Curet Alonso quedó encantado con su talento y lo invitó a San Juan, donde conoció a Frank Ferrer, quien hizo su primer disco. De ahí en adelante, fue introduciéndose en el medio con la bendición de muchos de los grandes del momento.

El impulso de los sueños

Su carisma y la potencia de su voz lo llevaron hasta el club Ocho Puertas, en el Viejo San Juan. A la sazón cantaba y estudiaba medicina dental, pues, aunque su padre nunca le impuso qué curso debía tomar su vida, lo aconsejó sabiamente para que estudiara, mientras perseguía su pasión por la música.

“Fueron años de mucha lucha para mí para hacer las dos cosas a la vez”, describió, mientras añadió que a finales de la década de 1970 también incursionó en las telenovelas locales en producciones de gran éxito como: “Anacaona”, “Marta Llorens” (aquí interpretó interpretó el tema musical “Quiero hacerte olvidar”), “El ídolo”, “Vivir para ti”, “Diana Carolina” y “Escándalo”, en la cual fue el galán de Charytín Goyco e Iris Chacón. También participó en miniseries y en los programas de comedia “El cuartel de la risa” y en “Solteros sin compromiso”, donde acepta que tuvo que aprender a desprenderse de muchas ideas preconcibas sobre cómo debía conducirse en los medios y “aprendí a hacer el ridículo para hacer comedia”, dijo divertido.

Luego, llegó la animación en programas de juegos, numerosos proyectos televisivos, y un salto al charco que lo mantuvo fuera de Puerto Rico por varios años. A través de los años también incursionó en el teatro a través de varias obras, incluyendo una zarzuela; y hoy participa en el programa ’'Viva la Tarde’', en WAPA, además de contar con varios proyectos, algunos corriendo y otros en el tintero, los cuales, aunque detenidos por la pandemia, ya están tomando forma.

¿Cómo lo hace?

Es evidente que su carrera se ha mantenido ajustándose a los tiempos. “¿Cómo lo hace?”, es la pregunta obligada.

“Yo creo que eso es un don de Dios, no tengo dudas. Creo en los regalos, en los carismas que Dios te da. Cada uno viene con su misión y a mí me ha dado todas las maneras para que pueda ser efectivo al comunicarme como persona de las artes. Vivo agradecido porque amo lo que hago”, reafirmó sin titubeos Rafael José, quien este año celebra 40 años de su éxito en el Festival OTI de la Canción, en el cual, en 1980, se llevó la máxima distinción de la máxima competencia iberoamericana de la música con la canción “Contigo Mujer”, compuesta por Ednita Nazario y Laureano Brizuela. Recuerda que, en ese momento, como hoy, Puerto Rico vivía momentos sociopolíticos intensos.

Rafael José hoy

Contó que hoy se siente a gusto, trabajando mucho y listo para los nuevos proyectos que le esperan. Mencionó que es vecino de su hijo Juan Pablo, a quien describió con evidente orgullo de padre.

“Es un tipo de mucha responsabilidad. Él ama mucho al país y a la gente, y no le gustan las injusticias sociales”, describió al añadir que su hijo es “una persona muy chévere”.

Al comentar sobre esta etapa de su vida, admitió que ha hecho todo lo que le ha inquietado y que sus vivencias le permiten abrir espacio para nuevas experiencias y servir de apoyo a las nuevas generaciones que van subiendo.

“La vida ha sido tan buena conmigo que me ha dejado tener todo tipo de vivencias que ellos están teniendo ahora. Ya, como adulto mayor, estoy aprendiendo a que estas cosas son naturales y que no tienen nada de malo querer quedarte en tu casa, en bajarle un poquito al ruido, a la rumba y al revolú, sino que la experiencia misma, tus vivencias, te van dando esa tranquilidad y esa paz. Por eso, puedo opinar de esto con pasión porque yo hice todo lo que me inquietó hacer en mi vida, tanto en lo personal como en la vida artística y profesional”, apuntó firmemente, al mencionar que el miedo ni el prejuicio crearon limitaciones en su mente. “Yo soy Rafa y yo voy pa’llá, atreviéndome a hacer todo y siendo la mejor persona posible porque uno es perfecto”.

Su secreto para una buena vida

Al hablar sobre su cuidado, como buen salubrista, destacó que, si bien hay que mantener al organismo cuidado con una buena alimentación, ejercicios y descanso, todo comienza con la paz espiritual.

“Para mí, lo importante es mantener siempre esa tranquilidad y paz espiritual. Hay que defenderla, buscarla, leer, experimentar y darle al espíritu espacio para que viva y se manifieste. Es mantener ese balance, donde yo sé que no le hice daño a nadie, que me he respetado mucho y que trato de cumplir como padre lo mejor posible, como compañero como esposo, con mi familia, con mis amistades y también con el pueblo de Puerto Rico que me ha dado un inmenso cariño, por lo que yo le tengo un respeto y agradecimiento inmensos. Siendo la mejor persona posible puede uno ir entrando en una etapa nueva de la vida”, afirmó.

Como cualquier persona tiene sus altas y bajas, y se pone triste o melancólico. “Pero, trato de salir de ahí y a toda aquella persona que realmente necesite ayuda debe buscarla porque la vida sigue siendo maravilla”, aconsejó.

A todas las personas, sin importar la edad, les exhortó a que sigan sus inquietudes y hagan las cosas, no importa cuán locas parezcan.

“Es el momento de hacerlas. Cuando llegamos a un punto de una edad se trata aceptar, con gracia y agradecimiento, las cosas que nos tocan vivir y las que hemos vivido”, defendiendo siempre la paz emocional y mental, concluyó el artista.