Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
TecnologíaOtros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

YouTube corrigió problema que no permitía reproducir contenido

La empresa indicó que resolvió la situación, pero no ofreció detalles sobre qué ocurrió

16 de octubre de 2025 - 8:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reportes de usuarios de la internet reportaron, poco después de las 5:00 p.m. del miércoles, problemas con la carga de videos en línea en la página gratuita de YouTube, según señala Down Detector (Jeff Chiu)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Google confirmó, mediante publicaciones en sus redes sociales, que corrigió un problema que no le permitió a usuarios reproducir contenido en las plataformas YouTube, YouTube Music y YouTube TV.

RELACIONADAS

La empresa sostuvo, en su portal oficial, que la situación fue resuelta por su personal, pero no ofreció detalles en cuanto a qué provocó el problema.

Usuario comenzaron a publicar mensajes en el portal DownDetector.com cerca de las 7:30 p.m., pero la compañía resolvió el incidente en poco menos de media hora.

Tags
Breaking NewsYouTubeGoogle
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: