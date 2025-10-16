YouTube corrigió problema que no permitía reproducir contenido
La empresa indicó que resolvió la situación, pero no ofreció detalles sobre qué ocurrió
16 de octubre de 2025 - 8:25 PM
Google confirmó, mediante publicaciones en sus redes sociales, que corrigió un problema que no le permitió a usuarios reproducir contenido en las plataformas YouTube, YouTube Music y YouTube TV.
La empresa sostuvo, en su portal oficial, que la situación fue resuelta por su personal, pero no ofreció detalles en cuanto a qué provocó el problema.
Usuario comenzaron a publicar mensajes en el portal DownDetector.com cerca de las 7:30 p.m., pero la compañía resolvió el incidente en poco menos de media hora.
This issue has been fixed – you should now be able to play videos on YouTube, YouTube Music, and YouTube TV! ♥️ https://t.co/TZj3xlVrSe— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025
