Ante la necesidad de generar más ingresos y seguir ofreciendo nuevas opciones a sus usuarios, Snapchat comenzó una alianza estratégica con Amazon, la cual ya permite a algunos usuarios la función de utilizar la cámara en su app para hacer compras en línea.

Esta modalidad funciona de la siguiente forma: los usuarios apuntan la cámara hacia algún producto o al código de barras y Amazon les provee de un link a su sitio web o a la app, donde les especifica el precio del objeto, por lo que Snapchat planea extender esta nueva implementación para todos sus beneficiarios.

Para ambas compañías resulta muy provechosa esta función, ya que mientras Amazon estaría atrayendo más clientes para buscar productos de una manera innovadora y visual, Snapchat podría verse beneficiado y generar ingresos por cada transferencia o transacción concluida en el portal de ventas.

Aunque esto no es totalmente nuevo, ya que Ebay y Amazon ya habían lanzado anteriormente la modalidad de búsqueda visual, cuyo objetivo es acaparar la atención de compradores más jóvenes, pero principalmente evitar que los usuarios de Snapchat se desvíen a los sitios de comercio de la competencia.

Además, esta búsqueda visual facilita la manera de encontrar un producto específico, algo que no ocurre con la búsqueda de texto, la cual resulta complicada para algunos usuarios a la hora de describir exactamente lo que quieren, por lo que el escaneo de una foto puede entregar resultados relevantes más rápidamente, incluso con realidad aumentada, es decir, que los compradores pueden apuntar sus cámaras, por ejemplo, a un sillón y saber cómo luce antes de adquirirlo.

