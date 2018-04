Si usted cambia de número de teléfono ya no tiene que escribir un mensaje a todos sus conocidos para avisarles. WhatsApp incorporó una nueva opción para enviar una notificación a sus contactos e informarles sobre el cambio de teléfono.

Por ahora la función solo está disponible en la versión Beta, pero se espera que pronto esté habilitada para dispositivos Android. El usuario podrá cambiar el número del teléfono en la configuración de la aplicación para migrar todos los contactos y los historiales de los mensajes.

MORE DETAILS:

It adds many improvements to the old change number feature: you will be able to choose specific contacts to notify, and the chat history will be moved in the new chat on the recipients’ phone.

This deletes the problem of duplicated chats.