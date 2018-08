Hace unos días, el pseudo satélite de gran latitud Zephyr, de Airbus, completó su vuelo inicial, el cual duró 25 días, con 23 horas y 57 minutos, convirtiéndolo en el vuelo de mayor duración en la historia. El anterior récord era de 14 días y pertenecía a una versión prototipo de Zephyr.

La compañía presentó este vehículo aéreo no tripulado, que es capaz de elevarse hasta 70 pies de altura y que además posee capacidades satelitales, el cual funciona sólo con energía solar y que podría representar una excelente herramienta de vigilancia o incluso de espionaje.

Esta nave solar es capaz de volar por encima del tráfico aéreo convencional, lo que lo convierte en un sistema complementario a los satélites, ya que puede prestar servicios similares.

Se espera que pueda realizar funciones que van desde la vigilancia marítima, misiones de patrullaje fronterizo, comunicaciones, detección de incendios forestales, monitoreo y navegación.

