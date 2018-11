Aunque Samsung anunció que la próxima semana presentaría su nuevo celular flexible o plegable, ya no será una novedad, pues otra firma se les adelantó y sacó al mercado un smartphone con estas características.

Se trata de la empresa china Royo, la cual dio muestra de un móvil llamado FlexPai, un prototipo que pronto será comercializado, que cuenta con una pantalla de 7.8 pulgadas y que puede doblarse hasta 180 grados en horizontal.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw