Nuevamente Amazon, el gigante del comercio electrónico se encuentra dando de qué hablar, y es que hace unos días abrió una tienda física en Nueva York, establecimiento en el que ofrece una selección de los productos mejor valorados por sus usuarios.

La nueva tienda situada en el barrio de Soho fue denominada como Amazon 4-star, la cual fue acompañada con la frase "todo tiene cuatro o más estrellas, es un superventas, o es nuevo y de tendencia en Amazon.com", indica la firma en su blog corporativo.

Con una superficie de poco más de 1,200 pies cuadrados, este espacio fue creado y dedicado para los regalos y juguetes de la temporada navideña, y se espera que permanezca allí de forma permanente, a diferencia de tiendas que Amazon ha probado en otras ocasiones.

“Hemos diseñado nuestras tiendas alrededor de nuestros clientes basándonos en lo que están comprando y en lo que les gusta. Utilizamos las calificaciones de los usuarios, las reseñas y los datos de ventas de cientos de millones de productos en la web para mejorar nuestras nuevas tiendas", explicó Amazon al anunciar la noticia.



El objetivo de estos establecimientos físicos es llevar la experiencia digital de Amazon al mundo real con un concepto de comercio automatizado y sin dependientes, además de apostar por este concepto que durante años ha sido su enemigo número uno.

Amazon 4-star opens tomorrow in the SoHo neighborhood of #NYC – check out a sneak peek of the store here: https://t.co/tA2G8zI5OK pic.twitter.com/UYD0UeEkA5