Nueva York — Rihanna cree que todas las mujeres deben ser celebradas independientemente de su forma, talla y color. Ese espíritu de inclusión ha hecho de sus líneas de ropa íntima y maquillaje sean éxitos rotundos.

"Las mujeres sólo necesitan un poquito de validación", explicó la superestrella a The Associated previo al desfile de su marca Savage X Fenty la semana pasada.

"Eres hermosa. Tu cuerpo es hermoso. Tu cuerpo es sexy y mereces sentirte de ese modo", agregó.

Esa misión podrá verse el viernes en Amazon Prime Video, que emitirá la presentación de la nueva colección de Savage X Fenty en la Semana de la Moda de Nueva York en más de 200 países y territorios. El ejército de modelos en el evento incluyó mujeres de diversas tallas, origen étnico y color de piel.

"Necesitamos hacer cosas que sean reales y se vean como el mundo", dijo la rapera Rapsody de cómo Rihanna está cambiando el juego de la moda y la belleza. "El mundo viene en tantas formas y colores. A quién le importa qué piensa la gente que es el estándar de la belleza, y la claridad. Ella dice, 'qué va, necesitamos tonos oscuros, necesitamos todos los tonos... albinos y pecas'. Realmente está mirando a todo el mundo, y eso es lo genial de Rihanna".

El show, realizado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, estuvo lleno de colores — amarillo, púrpura, azul, verde — que evocaron un lugar exótico, con enormes ventanales, escaleras y piscina.

¿Y quién mejor que ella misma para dar inicio al espectáculo? Rihanna abrió el show del 10 de septiembre ataviada en un sexy número de encaje y terciopelo. No cantó, pero giró en una pequeña plataforma rodeada de bailarinas en corpiños negros _ ella con tacones altos, ellas en tenis negros.

"Es la Marilyn Monroe negra", dijo Fat Joe de Rihanna. "Luce como un ícono con tan sólo pararse ahí".

Se había rumorado que Rihanna iba a estrenar nueva música en el evento, pero no lo hizo. Halsey, en cambio, interpretó por primera vez en vivo su sencillo "Graveyard". También actuaron Migos, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, DJ Khaled y otras estrellas de hip hop, incluida la artista nominada al Grammy Tierra Whack.

Entre los músicos y las modelos estuvieron 21 Savage y Normani. Cara Delevingne, que aparece en "Carnival Row" de Amazon, desfiló en un body verde limón.

"Esto es un festín", dijo Delevingne del evento. "Me gustaría que más desfiles de moda fueran así".

La inclusión que ofrece Rihanna, tanto en su línea de lencería como en la de maquillaje, Fenty Beauty, sigue siendo una rareza. Lo hace a precios razonables y dice que no se trata de una estrategia de negocios.

"Nunca pienso, 'tengo que hacer esto porque nadie más lo está haciendo'. Creo que mucha gente cae en una trampa o en problemas por eso, porque no es sincera, no es genuina. Todo lo que yo he hecho ha sido sincera y genuinamente con el corazón", dijo Rihanna.