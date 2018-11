Cada vez son más los medios y las redes sociales que se hacen eco de la importancia de cuidar el medioambiente y desarrollar una conciencia ecológica. Ante las noticias que van llegando respecto al cambio climático, o los anuncios que llaman a reciclar, cada vez son más quienes se suman al ecologismo. Y las aplicaciones para celulares pueden ser una gran ayuda para moverse en esta corriente.

Cómo calcular su huella de carbono

Medir la huella de carbono que dejamos con nuestro consumo diario sirve para comprender de qué manera impactamos sobre el medioambiente. Esto es lo que hacen Oroeco, disponible para iOS y Android, y otras aplicaciones como GiveO2, Green You, EcoFootprint y CarbonTrack.

Algunas, como Ecorio, se centran en medir la huella de carbono que generamos al desplazarnos en auto y nos ofrecen alternativas de transporte público. Otras, como Oroeco, no solo dan la información, sino que la complementan con consejos sencillos y divertidos para reducir ese impacto.

Dónde conseguir los productos “eco”

La conciencia ecológica no solo se basa en el reciclaje o el control de nuestra huella de carbono. A la hora de llevar a cabo tareas mucho más cotidianas, como hacer las compras, podemos tener en cuenta ciertas características para elegir los productos más ecológicos.

Por ejemplo, GoodGuide, para iOS y Android, es una aplicación que cuenta con más de 170,000 recomendaciones de productos ecológicos y saludables, y que indica dónde pueden conseguirse, además de contar con la valoración de otros usuarios.

Y no es la única opción. Labels For Your Planet (Android) ayuda a elegir cuando dudamos entre varios alimentos, y Love Food Hate Waste (en ambos dispositivos) permite aprovechar al máximo los alimentos en un mundo en el que se desperdicia un tercio de ellos, según la ONU.

Construya su propio huerto

¿Le gustaría tener su propio huerto urbano? Es una actividad cada vez más de moda, por la ventaja de tener nuestros propios productos ecológicos. Con ella se aprende a cuidar de las plantas y el medioambiente y se recibe el beneficio de alimentarnos de manera saludable.

Tanto en Android como en iOS, iHuerting es la aplicación ideal para quienes quieran aventurarse con esta iniciativa: ayuda al usuario a mantener su huerto de manera intuitiva y divertida, recordándole cuándo debe regar y fertilizar los cultivos, cómo prevenir plagas de manera orgánica y mucho más.

Consejos ecológicos

Tener una conciencia ecológica y un estilo de vida saludable, para nosotros y para el medioambiente, puede ser complicado si no estamos acostumbrados. No obstante, hay aplicaciones cuyos consejos podemos seguir.

Refresh & Go Green nos ayudará a seguir un sencillo itinerario sostenible gracias a pasos fáciles de aplicar. Su objetivo es “hacernos pensar en verde”, para que tengamos interiorizados los consejos y pautas. Algo similar ocurre con la app Green Tips, de la Agencia Europea de Protección Ambiental.

A los más pequeños podemos concientizarlos con aplicaciones divertidas, con juegos enfocados a que comprendan la importancia de ser ecologistas, como Sustainability Aware. Esta herramienta no se olvida de los más mayores, a los que ayuda a comprender cuestiones más complejas, como la movilidad sostenible, el cambio climático y las energías renovables.

La otra contaminación

La contaminación va más allá de la basura. La calidad del sonido o el estado del cielo en la noche también se deben a distintos factores de polución sobre los cuales nuestros teléfonos móviles pueden concientizarnos.

Con Noise Meter, una aplicación desarrollada por la Agencia Europea de Protección Ambiental, podemos recoger el sonido ambiental con nuestro smartphone y calcular la contaminación acústica del lugar donde nos encontramos.

Del mismo modo, apps como Loss Of the Night permiten conocer el nivel de contaminación lumínica urbana y saber el nivel de visibilidad de las estrellas en un punto determinado.

Es hora de reciclar, pero ¿cómo?

El reciclaje es fundamental en la vida de cualquier ecologista y una de las mejores maneras de reducir la contaminación y el impacto de los desechos en el medioambiente. Por eso, existen apps diseñadas para ayudarnos con esta tarea.

Una de ellas es iRecycle, que no solo nos conecta en las redes sociales con otros aficionados al reciclaje, sino que nos indica los lugares cercanos donde podemos reciclar nuestra basura y ofrece información sobre cómo disponer más de 300 tipos de desechos, junto con una serie de consejos medioambientales.

Hay más, como DóndeReciclar (que funciona con Google Maps), o Recyclart, que se usa para aprender a reutilizar los materiales que desechamos.