La simplicidad supuestamente es un gancho comercial del iPhone de Apple. Pero podría ser un problema en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El lunes el tribunal escuchará los argumentos respecto de acusaciones de que Apple saca partido de su dominio del mercado para subir los precios de las aplicaciones para el iPhone. Un fallo adverso a Apple, que permitiera que la demanda avanzara, podría intensificar la presión que ya sufre la compañía para rebajar la comisión de 30% que cobra por las ventas de aplicaciones.

La causa gira en torno a lo que ocurre cuando los usuarios de iPhones compran algo en la App Store de Apple. Al permitir el juicio, el tribunal federal de apelaciones dijo que la transacción es simple, ya que los consumidores le compran directamente a Apple. Apple dice que es más complicada porque la compañía actúa de intermediaria, conectando a los desarrolladores de aplicaciones con los usuarios.

La distinción es crucial debido a un fallo de 1977 de la Suprema Corte que dice que sólo los compradores directos de un producto pueden recibir indemnización por daños en casos de sobreprecio conforme a la ley federal antimonopólica. Ese dictamen en parte buscaba garantizar que las compañías no tuvieran que pagar dos veces por la misma transgresión.

Apple es parte de una economía de aplicaciones que pasará de $82,000 millones el año pasado a $157,000 millones en 2022, según pronósticos de App Annie.

Apple y sus aliados en la industria tecnológica dicen que un fallo que permita el juicio de los consumidores dejaría expuestas a otras empresas que gestionan mercados y plataformas online a costosas demandas basadas en las normas antimonopólicas. Un fallo amplio podría afectar a Google de Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc., Etsy Inc. y DoorDash Inc., dicen Apple y sus defensores.

‘DoorDash a Etsy’

“Cualquier servicio de conexión entre partes que opere en internet, de DoorDash a Etsy, será susceptible de pagar daños duplicados”, dijo Marianela López-Galdós, directora de competencia y política normativa de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, que respalda a Apple en el caso.

Pero quienes critican a Apple sostienen que su control sobre la App Store hace que la empresa sea distinta de otros mercados de internet. Apple decide qué aplicaciones pueden venderse, les da a los desarrolladores un número limitado de precios que pueden cobrar y les dice a los usuarios que la App Store es el único lugar donde pueden comprar aplicaciones, sostienen los abogados que llevan adelante la demanda.

Cuando un usuario compra una aplicación, Apple recibe el dinero, se queda con la comisión del 30 por ciento y le entrega el resto al desarrollador. La compañía le dijo al alto tribunal que transfirió $26,500 millones a los desarrolladores el año pasado.

Apple afirma que el centro de la demanda es la comisión del 30 por ciento, algo que, según dice, pagan los desarrolladores, no los compradores de aplicaciones. Aunque los consumidores dicen que pagan la comisión a través de precios más altos de las aplicaciones, Apple sostiene que ese es el tipo de daños de “transferencia” que prohíbe el fallo de 1977 de la Suprema Corte en el caso Brick contra Illinois.