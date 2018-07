New Shepard, la nave espacial perteneciente a la empresa Blue Origin que llevará turistas al espacio, realizó con éxito su noveno vuelo de prueba, M9.

"La Misión 9 se trató de una prueba de escape en cualquier fase del vuelo, estamos probando la nave espacial para que los astronautas puedan alejarse y mantenerse a salvo en caso de ocurrir alguna anomalía", señaló la compañía.

La prueba tuvo una duración de 11 minutos. Una vez que se desprendió el propulsor, el motor de escape de la cápsula se encendió, llevando a la nave a una altura de 74 millas.

Después de alcanzar el borde del espacio, la cápsula se separó de la nave de refuerzo y segundos más tarde el motor de escape se disparó, alejando lentamente la cápsula de la nave principal.

Blue Origin ya había probado este sistema de escape en vuelos anteriores, pero la compañía dijo que la prueba reciente llevó las cosas al siguiente nivel, al disparar el motor de emergencia en el vacío del espacio por primera vez.

Al igual que las naves espaciales Falcon de SpaceX, New Shepard está diseñada para lanzarse, aterrizar y reutilizarse. La nave lanzada recientemente ya había sido utilizada dos veces.

Skywalker, el maniquí del vuelo de Blue Origin, estaba a bordo del vuelo, junto con una buena cantidad de cargas útiles relacionadas con la ciencia y la tecnología. Entre las cosas incluidas en la carga estaba un nuevo sistema Wi-Fi para el espacio, telas para trajes espaciales y otros proyectos de investigación.

