No cabe duda que la compañía SpaceX se acerca cada vez más no solo a la conquista del espacio, sino también a su proyecto de reutilizar naves en un lapso de 24 horas.

Al menos así lo demostró la empresa de Elon Musk, con el reciente aterrizaje de la nave Falcon 9 la madrugada de este lunes.

Y aunque se trata del décimo segundo aterrizaje de SpaceX, es la primera ocasión que lo realiza en la costa de California, específicamente en la Base de la Fuerza Aérea Vandelberg.

El éxito de esta misión es fundamental, ya que los aterrizajes en tierra reducen mucho los procesamientos posteriores al lanzamiento, por lo que sería más sencillo el objetivo de la compañía de reutilizar una misma nave en un periodo de 24 horas.

Cabe señalar que los aterrizajes anteriores sólo habían podido efectuarse utilizando naves no tripuladas dirigidas a una plataforma en mitad del océano en Florida.

Esta vez el Falcon 9 que se lanzó cargaba con el mecanismo argentino SAOCOM 1A, cuya misión es captar información desde el espacio para prevenir desastres naturales.

Se trata de un sistema de dos satélites equipados con un radar de apertura sintética, según la agencia espacial de Argentina, CONAE.

Sin embargo, una de las imágenes más destacadas fue el momento en que el satélite se desplegó unos 12 minutos después del despegue.

My view of the @SpaceX launch from @NBCLA. pic.twitter.com/iW3x7IT0Qo