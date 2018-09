Apple confirmó que llevará a cabo un evento el 12 de septiembre en el Steve Jobs Theater, el espacio ubicado en las oficinas de la compañía en Cupertino, en el que se da casi por descontado que presentará sus nuevos modelos de iPhone.

De hecho, una filtración reportada por el sitio 9to5Mac confirmó cómo se llamará el nuevo modelo y las versiones disponibles.

Comment: iPhone X may be having an ’S’ year, but the 6.5-inch model will be a giant upgrade https://t.co/XhKmDoLagt by @ChanceHMiller pic.twitter.com/6w2ZJUcrDo