Ni siquiera la Iglesia y sus doctrinas pueden negarse al cambio que las innovaciones tecnológicas ofrecen a la comunidad. Bajo el entendimiento de transformarse para una mejor comprensión de los ideales religiosos, la comunidad católica decidió entrar de lleno al mundo de las apps.

Con el nombre Confession, la Iglesia católica lanzo al mercado esta aplicación con el objetivo de brindar un canal para que los usuarios puedan confesar sus pecados mediante el uso de un dispositivo móvil.

Friends, sinners, everyone- check out this app. No excuse to avoid confession now! Confession: A Roman Catholic App https://t.co/XpKFzpgjwZ — John Finch (@johnfinchjr) 10 de abril de 2014

Para evitar cualquier tipo de dudas y desconfianzas, la Iglesia confirmó que dio su aval para realizar esta funcionalidad que, dicho sea de paso, está disponible únicamente para los sistemas iOS.

Esta aplicación, que tiene un costo aproximado de $1.99, es recomendada para aquellas personas que se sienten alejadas del sacramento de la Confesión, por lo que de acuerdo a los religiosos, servirá como una herramienta que motivará para acercarse de nueva cuenta a este rito de penitencia.

En esta aplicación los usuarios podrán elegir el pecado que han cometido para que se otorgue una penitencia. Es importante señalar que Confession no es una simple plataforma generalizada, pues personaliza el perfil de cada miembro para que se pueda realizar un examen profundo a consciencia como la edad, género, vocación o estado civil.

Relacionados: Crucifixión de Cristo: 4 misterios que la ciencia no ha podido resolver

Según la información que se dio a conocer a través de iOS, este innovador proyecto fue desarrollado por el reverendo Thomas G. Weinandy, la Orden de Frailes Menores (OFM), el director ejecutivo de la Secretaría de Doctrina y Prácticas Pastorales en la Conferencia Estadunidense de Obispos Católicos, así como el reverendo Dan Scheidt, pastor de la Iglesia católica de la Reina de la Paz en Mishawaka, Indiana.

De acuerdo a los creadores de esta app y bajo la información registrada en su contenido, se pudo asegurar que se ofrece un tutorial que lleva paso a paso al sacramento, por lo que se invita a los católicos a prepararse ampliamente para participar de manera seria y comprometida.