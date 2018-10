Además de las agencias espaciales como la NASA y Roscosmos, existen algunas compañías que tienen como objetivo llegar a la Luna o la conquista de Marte.

Una de ellas, y quizá la más conocida es SpaceX, que incluso ha colaborado en varios proyectos con el ejército de Estados Unidos para las misiones de seguridad nacional.

Sin embargo, en esta ocasión la compañía de Elon Musk perdió un contrato con la Fuerza Aérea estadounidense para enviar sus satélites al espacio.

En este caso se seleccionó a otras tres empresas para llevar a cabo esa misión. Los contratos fueron para Blue Origin, United Launch Alliance (ULA), y la empresa conjunta de Lockheed Martin y Boeing.

Cabe señalar que, durante casi 10 años, ULA tuvo el monopolio de los lanzamientos del Pentágono hasta ser retado por SpaceX, al cual eventualmente se dio certificación y que ha estado compitiendo con ULA.



Pero en esta ocasión SpaceX no fue mencionado entre los ganadores, y en su lugar entró Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos.

Honored to be selected by @usairforce through the LSA acquisition. With this, we will pursue a Vandenberg launch site and gain certification for national security missions. Thrilled to leverage our commercial heavy-lift #NewGlenn launch vehicle for these important missions. pic.twitter.com/35OMPkAjuO