Nueva pantalla TFT de 6.5"con sistema de conectividad de BMW Motorrad. Disponible en las nuevas GS 1200 / GS 1200 ADV a partir del 2018... Y tú que esperas para ser parte de tu propia aventura. #bmwmotorrad #motorrad #panamá #conectedride #tft @motorradpanama