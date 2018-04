La empresa de tecnología Spotify debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a un precio de salida de $132 por acción, pero horas más tarde de iniciar su cotización directa en el mercado, sus títulos repuntaron 27% para alcanzar un valor superior a $168, lo cual representó un valor de capitalización para la emisora de casi $30,000 millones.

En el primer día de cotización, la acción acabó con un valor de $149.01 o con una ganancia de 12.89%.

Spotify es una empresa sueca que cobra a los usuarios por escuchar miles de canciones de distintos artistas en su plataforma. Los clientes no tienen que descargar todas las canciones que quieren escuchar, ya que el servicio es vía streaming (transferencia directa) y sólo es necesario descargar la aplicación para comenzar a escuchar la música.

Una de las diferencias que hizo Spotify en su Oferta Pública Inicial (OPI) fue que utilizó la llamada cotización directa, es decir, que no vendió previamente sus acciones a inversionistas institucionales como bancos o casas de bolsa, sino que de manera directa las ofreció de primera mano al gran público inversionista.

El tamaño de Spotify puede medirse a través de su capitalización de mercado (market cap), que representa la suma de todas sus acciones a precio de mercado.

Con su valor de salida de $132, Spotify alcanzó una capitalización de mercado de $23,500 millones al tomar en cuenta un total de 178 millones de acciones en circulación, pero con su precio máximo del día que fue arriba de $168, su capitalización llegó a casi $30,000 millones.

En comparación con otros gigantes de la tecnología, Spotify se ubica por debajo de Facebook y Alibaba, quienes alcanzan un market cap de $453,000 mil y $447,000 millones, la aplicación de origen sueco está por arriba de firmas como Twitter, que vale $20,680 millones, y GoDaddy, que ronda $10,000 millones.

Durante su Día con Inversionistas realizado en marzo de 2018, Daniel Ek, uno de los dos fundadores y director general de la compañía, explicó que parte de las razones para cotizar de manera directa fue la búsqueda de estar más cercanos a las personas, pero también agradecer de algún modo el interés mostrado hacia la compañía.

“Queremos ser lo más transparente posible y dar a todas las personas el mismo acceso a la información relacionada con la empresa”, comentó el directivo.

Spotify cuenta con 157 millones de usuarios activos cada mes en 65 mercados, entre los que se encuentra México. La firma tiene 71 millones de suscriptores en la categoría Premium, la cual permite escuchar 35 millones de pistas musicales (tracks)sin anuncios de por medio, aunque es necesario el pago de una membresía. Además, cuenta con 3,500 empleados alrededor de mundo.

