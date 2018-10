Facebook informó este viernes que varios hackers tuvieron acceso a los datos de 29 millones de cuentas como parte de una brecha de seguridad revelada hace dos semanas.

El número exacto no se conocía anteriormente. Originalmente, Facebook dijo que 50 millones de cuentas podrían haber sido afectadas, pero la red social no sabía si habían sido mal utilizadas.

Sharing the results of our investigation into the attack we announced two weeks ago: https://t.co/tkDrVV7YZO