Para algunas personas los emojis se han convertido en la mejor forma de expresar lo que sienten a través de las diferentes aplicaciones de mensajería, pero ¿qué sucede cuando sienten emociones encontradas o quieren fusionar dos de las famosas caritas? Ahora ya es posible.

Recientemente, se acaba de lanzar una app que es capaz de solucionar estos problemas existenciales de los usuarios, y que permite crear tus propios emoticones, aunque el resultado puedan ser algo ridículo e incluso sin sentido.

This emoji creator is the best thing i've seen in weeks https://t.co/yvEOZU21lE pic.twitter.com/5UxmYv7Sb4