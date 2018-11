Antes, cometer un error de escritura en el iPhone podría convertirse en una pesadilla, y es que a pesar de ser uno de los smartphones con muchas cualidades, la edición de texto en los modelos de Apple resultaba algo muy fastidioso.

Pero afortunadamente existe un truco que podrá sacarte de esta complicación de una manera muy sencilla y que es totalmente intuitivo y muy práctico.

Resulta que desde la aparición del iPhone 6 y del iPad 2015 en adelante, los dispositivos de Apple traen integrada una tecnología 3D touch que permite a la pantalla percibir diferentes grados de presión, lo que quiere decir que con el simple hecho de mantener la barra espaciadora presionada puedes posicionarte en cualquier parte del texto.

Esto hará que el cursor se mueva hacia donde el usuario lo guíe, las letras desaparecerán y serán sustituidas por un espacio gris, tal y como sucede cuando se está usando un trackpad de una computadora portátil o un joystick.

Además, este sistema no sólo sirve para mover el cursor a un punto específico o determinado, pues si se pulsa por segunda vez, selecciona la palabra completa o incluso la oración entera y hasta el párrafo en su totalidad, ya sea para poder copiarlo o borrarlo en un sólo movimiento.

FYI. Check out the newest feature on your space bar with IPhone’s newest update (12). FINALLY, not sure what took them so long! https://t.co/nNAllIkdUt