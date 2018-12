La seguridad en las aplicaciones de mensajería es algo que tiene intranquilos a muchos usuarios, y es que recientemente se han dado diversos casos de estafas o robo de información, especialmente en plataformas como WhatsApp y en algunas redes sociales.

Sin embargo, existe una app llamada Confide que es capaz de autodestruir los mensajes enviados y no sólo eso, también evita capturas de pantalla, un alivio para la intimidad y privacidad de los usuarios que la usan.

We built Confide directly into iMessage for iOS 10! @AppStore #iMessageApps https://t.co/rNHqfV6YNA pic.twitter.com/cRsdvENh5w