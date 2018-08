Fue hace 11 años cuando llegó a internet una etiqueta que inicialmente no fue clara para muchos (incluso no todos estuvieron de acuerdo), pero que actualmente es el símbolo que le da inicio a campañas y movilizaciones en redes sociales.

En agosto de 2007 se dio el origen del hashtag (#) en Twitter cuando el usuario Chris Messina propuso a través de un tuit el uso de este símbolo para futuras etiquetas.

La publicación llegó hasta Evan Williams, uno de los creadores de Twitter, quien no pareció a gusto con la propuesta e indicó que su uso no sería apropiado en la red social porque podría desatar diversos problemas técnicos.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?