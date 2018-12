Nueva York - La número dos de Facebook, Sheryl Sandberg, ordenó al personal de comunicación de la plataforma que investigara los intereses financieros del magnate George Soros después de que éste criticara públicamente a la firma, según informa hoy The New York Times.

El diario, que cita a tres personas cercanas al asunto, reveló este mes que Facebook había contratado a una firma de relaciones públicas, Definers Public Affairs, para propagar historias negativas sobre críticos con la red social o empresas competidoras.

La plataforma supuestamente encargó a esa firma, de afiliación republicana, una investigación similar a la que se haría contra rivales políticos durante una campaña electoral, y cuyos resultados generaron una crisis en la cúpula de Facebook.

Algunas de las historias que difundió Definers se centraban en el multimillonario judío Soros, quien ha mostrado públicamente su oposición a Facebook en más de una ocasión y es objetivo habitual de ataques por parte de la ultraderecha.

