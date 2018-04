A partir de ahora y en adelante, el tomarse un selfie para publicarlo ya no solo corresponde a un momento de diversión y recreación, sino al de dar un paso a una nueva cultura. Así lo consideraron los creadores del nuevo museo de los selfies.

Localizado en la ciudad de Glendale, en Los Ángeles, este recinto tiene el objetivo de explorar la historia y el fenómeno cultural del selfie, un hecho que se practica desde hace más de 40,000 años.

Our opening day is already sold out! Get your tickets today and stay tuned for giveaways! #TheMuseumofSelfies pic.twitter.com/U9p5SVfesw