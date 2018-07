El empresario sudafricano Elon Musk se suma a la causa para rescatar a los 12 niños tailandeses y su entrenador, por lo que ofrece la tecnología de sus empresas, lo anterior ante la amenaza del clima que podría dificultar las tareas de rescate.

Después de que alguien le preguntara por Twitter si podía ayudar a los niños y al entrenador a salir de la cueva, Musk se limitó a dar una respuesta de cortesía: “sospecho que el gobierno tailandés tiene esto bajo control, pero estaré encantado de ayudar si hay alguna manera de hacerlo”.

Hi sir, if possible can you assist in anyway to get the 12 Thailand boys and their coach out of the cave. @elonmusk