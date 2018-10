El uso de la tecnología biométrica es una de las herramientas que formarán parte de los nuevos parámetros que utilizará la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA), con el objetivo de redoblar esfuerzos en los aeropuertos internacionales debido al gran flujo de pasajeros que hay en ellos, lo que representa amenazas a la seguridad.

La TSA detalló en un informe que para el próximo año el reconocimiento facial será parte de sus nuevos protocolos de seguridad, por lo que se dará uso de esta tecnología para poder tener un control más detallado de los pasajeros con pasaportes extranjeros, residentes y ciudadanos de EE.UU.

Este nuevo control permitirá identificar a los usuarios del transporte aéreo de forma más rápida y reducirá el uso de documentos físicos y la inspección manual. Este mecanismo, por ejemplo, ya se puso en marcha en el aeropuerto internacional de Sydney, en Australia, donde ya usan el reconocimiento facial con la aerolínea Qantas.

David Pekoske, administrador de la TSA, señaló en un comunicado de prensa que “al ampliar el uso de la biometría, TSA asegura su posición como líder mundial en seguridad de aviación y avanza los estándares de seguridad de transporte a nivel global”.

