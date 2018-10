Madrid - Las máquinas superarán pronto las destrezas del hombre en cualquier ámbito, y se expandirán en el futuro por el Universo para colonizarlo, dijo hoy Juergen Schmidhuber, uno de los pioneros de la inteligencia artificial moderna y artífice de un sistema que ha revolucionado el procesamiento del lenguaje natural.

Este experto, considerado uno de "los padres" del llamado "aprendizaje profundo" que busca simular mediante el análisis de datos por capas el funcionamiento básico del cerebro humano, afirmó en Madrid, en el marco del congreso mundial IROS 2018, que está "convencido" de que habrá inteligencias artificiales muy superiores al hombre que acabarán colonizando el espacio fuera de la Tierra.

No habrá que esperar mucho tiempo para conseguir inteligencias artificiales superinteligentes en cualquier actividad de la vida diaria, sin limitaciones, "quizás un par de décadas", añadió el experto.



Schmidhuber es el artífice de un algoritmo llamado Long Short Term Memory (LSTM) que utilizan recurrentemente desde su creación, a mediados de esta década, las grandes tecnológicas, como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon, y que ha revolucionado el procesamiento del lenguaje natural por parte de las máquinas.

Futuristic keynote by Jürgen Schmidhuber of @nnaisense on how AI will extend far beyond our solar system to harness the resources and power unreachable by humans. #iros2018 pic.twitter.com/N2s2YQdBrM